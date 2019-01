El actual Jefe de los Mossos, Ferran López, y su antecesor, el imputado Josep Lluís Trapero.

La fecha definitiva del juicio, en el que Trapero se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de prisión como presunto autor de un delito de rebelión, quedará fijada una vez la sala competente resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas por los abogados de la defensa. El ex jefe policial de los Mossos d'Esquadra y otros 3 ex mandos policiales tendrán que acreditar en sus escritos de defensa que su participación en el operativo de seguridad del 1-O no estaba encaminada a facilitar la celebración de un referendum ilegal