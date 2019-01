Puigdemont lleva a Torrent ante el Constitucional por retirarle el voto delegado

El recurso, que ha avanzado Eldiario.es y han confirmado a Efe fuentes de JxCat, fue registrado el pasado 9 de enero y se suma a un escrito anterior que el ex presidente catalán había hecho contra el auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por el que fue suspendido de sus funciones como diputado del Parlament.

Fuentes de JxCat han precisado que el nuevo recurso no es contra Roger Torrent, sino contra la decisión que adoptó la Mesa que él preside el pasado 9 de octubre, cuando acordó retirar a los diputados suspendidos por el juez Llarena la posibilidad de delegar el voto, lo que causó una crisis entre ERC y JxCat.

Las mismas fuentes han indicado, no obstante, que este recurso ante el TC no va contra ERC, sino que responde a una cuestión “técnica”, pues es “imprescindible” para que Puigdemont pueda proseguir el recorrido legal contra Llarena en los tribunales internacionales.

En el escrito, Puigdemont defiende que la Mesa no tenía competencias para retirarle el voto delegado y alega que el pleno de la Cámara catalana había rechazado días antes la suspensión como diputado decretada por el Tribunal Supremo.

Así, el expresidente considera que la Mesa lesionó sus derechos al impedirle votar, pues cree que tenía el derecho de seguir haciéndolo de forma delegada, como hacía desde el principio de la legislatura tras huir de España.

Fuentes de JxCat han dicho que este nuevo recurso se debe a la decisión de la Mesa y pretende “complementar” el recurso que ya se presentó contra la suspensión de diputados dictada por Llarena.

JxCat ha añadido que este recurso responde a la decisión técnica jurídica de impugnar todo acto vinculado a la suspensión de los diputados y es también “un paso imprescindible que debía hacer la defensa del presidente para defender sus derechos a instancias internacionales”, en alusión a un posible futuro recurso al TEDH.

“Es una decisión técnica para que otras instancias internacionales no puedan decir que no se han agotado todas las vías. ES un recurso por lo que aprobó la Mesa. No es contra Torrent”.