El alcalde detenido de Celrà se rebela pero no niega su participación en la ocupación del AVE

El alcalde de Celrà (Girona), Dani Cornellà (CUP), ha asegurado este jueves que no dejará de movilizarse, aunque operaciones como la de la Policía Nacional este miércoles busquen "intimidar" al activismo político.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha evitado contestar si participó en la ocupación de las vías del AVE de Girona en octubre, hechos por los que fue detenido, aunque ha dicho que la policía le mostró como prueba de su presencia la foto de una persona con gorro y gafas “que podría ser cualquier otra persona”.

Cornellà ha detallado que le detuvieron poco antes de las 8.00 horas al salir de casa cuando precisamente iba a acudir a la comisaría de la Policía Nacional de Girona para manifestarse por la detención del alcalde de Verges (Girona), Ignasi Sabater, arrestado minutos antes en la misma operación. Ha señalado que los agentes que le detuvieron iban “sin uniformar, de secreta, tapados” y no le dijeron el motivo de su detención hasta varias horas después, una vez en comisaría.

Allí se encontró son Sabater “con hielo en el brazo, porque tenía todo el brazo hinchado”, les prohibieron hablar entre ellos en un primero momento y les trasladaron al calabozo, donde sí pudieron comunicarse.

Cornellà ha criticado que no pudo hablar con su abogado, el ex diputado de la CUP Benet Salellas, hasta las 14.00 horas, y ha criticado que alargaron el proceso “lo máximo que pudieron”.

Sobre el resto de los detenidos, ha sostenido que “una parte de la gente no había participado en ese acto”, aunque ha considerado que lo importante no era si habían acudido o no, porque solo buscaban intimidar, ha opinado.

Preguntado por si acudirá a declarar, ha dicho que no, y sobre si esperará a ser detenido para ser llevado al juzgado si es citado, ha dicho: “Así será si es lo que desean”.