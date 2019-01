Puigdemont a la desesperada: pide donaciones de 10 € como regalo de Reyes para mantener Waterloo

Carles Puigdemont preside desde su lujosa mansión de Waterloo (Bélgica) el llamado 'Consejo por la república', una fundación privada que recibe fondos públicos y que se encuentra estancada. Jordi Puigneró, consejero del Govern de 'Políticas Digitales', pide a los separatistas que donen 10 euros a esta entidad como regalo de Reyes Magos.

Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat fugado en Bélgica, se encuentra desesperado porque el autodenominado ‘Consejo de la república’ que preside desde su lujosa mansión de Waterloo (Bruselas) no termina de despegar, ni en afiliaciones ni en financiación a través de aportaciones voluntarias. Con motivo de los próximo Reyes Magos, el ex presidente reclama a los catalanes que regalen inscripciones de 10 euros para sostener el chiringuito pseudoinstitucional que le permite vivir en un ‘exilio’ figurado.

Así lo ha reclamado Jordi Puigneró, actual consejero del Govern de Políticas Digitales y hombre afín a Puigdemont. Puigneró es uno de los principales defensores de la llamada ‘república digital’. “Seguramente estos días harás algún regalo de amigo invisible. Podéis gastaros 10€ en un ‘pongo’ que muy probablemente terminará en wallapop, o podéis regalar una inscripción en el ‘Consejo por la república’. Una nueva forma de ejercer la ciudadanía ya está aquí”, afirma en su perfil de Twitter.

Segurament aquests dies fareu algun regal d’amic invisible. Podeu gastar-vos 10€ en un “pongo” que molt probablement acabarà al wallapop, o podeu regalar una inscripció al Consell de la República https://t.co/TyVENC0bm7 . Una nova forma d’exercir la ciutadania ja és aquí. — Jordi Pu1gnerO 🎗 (@jordiPuignero) 31 de diciembre de 2018

Jordi Puigneró colgó este mensaje adjuntando un enlace a la web del autodenominado ‘Consejo por la república’ para inscribirse a cambio de una aportación mínima de 10 euros. A día de hoy, esta iniciativa separatista cuenta con 53.101 inscritos, lo que supone el 0,68% de los 7,44 millones de catalanes oficialmente censados.

Con fondos públicos

El ‘Consejo por la república’ tiene dos objetivos principales: “internacionalizar” el desafío independentista y “avanzar por la vía de los hechos hasta la república”. Se trata de una fundación privada que recibe fondos públicos y que está presidida por el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desde su lujosa mansión de Waterloo (Bélgica).

El coordinador de esta organización es el diputado de ERC, Toni Comín, que también se encuentra fugado de la justicia española junto a Puigdemont en Bruselas.