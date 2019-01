Puigdemont dedica a los presos su concierto de Año Nuevo al piano desde su mansión de Waterloo

No tiene el glamur ni la solemnidad del Concierto de Año Nuevo de Viena, pero al menos no es tan explosivo como las actuaciones del rapero Valtonyc. Desde su carísima mansión de Waterloo, Carles Puigdemont ha interpretado y publicado en Instagram su particular concierto de Año Nuevo al piano, dedicado a los golpistas que cumplen prisión preventiva y a los que han huido de España.

Lo ha hecho con el siguiente mensaje: “Este 2019 seguimos luchando por vosotros: Carme, Dolors, Oriol, Raül, Jordis Quim, Joseps, Clara, Marta, Meritxell, Toni, Lluís, Anna, Tamara i Adià. Vuestra libertad es la del pueblo de Cataluña #FreeTothom”.

El mensaje de Puigdemont no deja de tener un cierto cinismo, pues fue precisamente su huida a Bruselas, protegido por varios Mossos d’Esquadra, lo que provocó que los jueces enviaran a prisión al resto de golpistas imputados, dado que era evidente el “riesgo de fuga“.

La difusión del vídeo de Carles Puigdemont al piano ha provocado comentarios enfervorizados de los separatistas: “¡Un gran hombre, el mejor político que ha tenido Cataluña”, ha escrito una de sus seguidoras. Con elogios bastante sonrojantes. Otra de sus fans destaca la sensibilidad del ex presidente de la Generalitat “mientras en España por primera vez tienen un presidente con estudios“.

Un usuario de las redes sociales le ha tenido que recordar que el presidente Leopoldo Calvo Sotelo era doctor e ingeniero de Caminos y la mayoría de los ex presidentes de la democracia tienen al menos una licenciatura. En cambio, Carles Puigdemont presumía en su currículum de ser “filólogo”, pero sólo llegó a matricularse en el primer curso.