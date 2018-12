Los CDR responden a las cartas del Gobierno: “Olemos su miedo, ¡bienvenidos al infierno!”

“Puede olerse su miedo, bienvenidos al infierno”. Los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR) no han tardado en responder a las cartas que este viernes ha enviado el Gobierno de Pedro Sánchez a la Generalitat solicitando un encuentro con Quim Torra el próximo 21-D, con motivo del Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona.

“Carta de Carmen Calvo para Pere Aragonés, puedo oler su miedo y el miedo del gobierno español, el 21D, como nosotros el 1-O no lo olvidaréis nunca bienvenidos al infierno, bienvenidos a la República catalana“, ha afirmado el CDR ’21D República’, uno de los que mayores amenazas está realizando en público, en alusión a la carta enviada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a la Generalitat liderada por Quim Torra para que haya una reunión entre él y Pedro Sánchez el próximo 21-D.

Carta de @carmencalvo_ per a @perearagones , puc olorar la seva por i la por del govern espanyol, el 21D, com nosaltres l’1-O no ho oblidareu mai, benvinguts a l infern, benvinguts a la Republica Catalana. pic.twitter.com/vbehOX4iSM

