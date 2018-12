Un CDR con 3.000 seguidores: “Pasaremos por encima de los Mossos y entraremos en el Parlament”

El ‘otoño caliente’ que el independentismo anunció para Cataluña no lo fue, pero nadie puede garantizar ahora que no lo vaya a ser el invierno. El respaldo del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a los CDR y su opción por la ‘vía eslovena’ hacia la independencia, ha envalentonado a los violentos. Es el caso del nuevo CDR ’21D Bandera Negra’, con 3.000 seguidores en Twitter. “¿Te imaginas esta Navidad con las calles llenas de gente y el Parlament y la Generalitat ocupados por el pueblo? Pronto será realidad”, aseguran.

En un comunicado que circula por las redes sociales, el CDR que toma su nombre de la fecha de la próxima huelga general proclama: “Estamos aquí para hacer efectiva la república votada y aprobada en el 1-O”. Y para ello no descartan el asalto al Parlament y la Generalitat.

“Somos unas 3.000 personas y nos dividiremos en tres partes”, aseguran. Los tres lugares elegidos son la plaza que divide el ayuntamiento de Barcelona y el Palau de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña y el centro de la Ciudad Condal.

Según puede leerse en este documento, que consta de ocho puntos, está previsto que “como puede haber violencia” y habrá protección de los Mossos d’Escuadra romperán “el cordón si hace falta y llegaremos por la fuerza”.

“No hace falta decir que seremos superiores en número y que estaremos bien equipados por lo que pasaremos por encima de ellos sin grandes esfuerzos”, añaden.

Se desconocen las acciones concretas que se llevarán a cabo. Según afirman en este comunicado, no se establecerán las instrucciones hasta el día 20, es decir, el día antes. Lo que tienen claro es que se presentan como una alternativa a lo que denominan “independentismo de sofá”. Y pretenden traer a España el movimiento de los chalecos amarillos que ha provocado el caos en París.

“No somos gente de paz”

Esta nueva rama de los CDR no pretende mostrar una cara afable. Su intención es conseguir la independencia “sí o sí”. “Quien quiera lazos amarillos, cenas amarillas o ir a dar la buena noche los presos políticos se ha equivocado”, advierten. “Si no se consigue de manera indirecta se ocuparán los espacios para hacer una presión internacional y crear un ambiente favorable para nosotros. No vengáis con las tonterías de ‘gente de paz’ que no sirve de nada. Todas las revoluciones se han hecho en la calle”, añaden sin dudar.

Con pasamontañas

Además, recomiendan a los asistentes que acudan con “ropa y calzado cómodo y sin portar identificación”. Para evitar que se identifique a los violentos, piden que se porte “un pasamontañas o alguna prenda en la cabeza”.

Por su parte, la cuenta oficial de los CDR agrupado de toda Cataluña, con 111.000 seguidores en Twitter, llama a tomar las calles el 21-D, fecha en el que Pedro Sánchez celebrará un Consejo de Ministros en Barcelona. Día que, según estos activistas, Cataluña será ingobernable.