Pedro Sánchez sobre el libro que publicó con el ‘negro’ Ocaña: “Es mi tesis”

El presidente Pedro Sánchez ha reconocido este domingo que el libro que publicó en 2013 junto al jefe de gabinete del ex ministro Miguel Sebastián, Carlos Ocaña, es su tesis doctoral.

Como ha informado OKDIARIO, Ocaña es precisamente el negro que elaboró el grueso de la tesis que Sánchez presentó en noviembre de 2012 ante la Universidad Camilo José Cela (UCJC) de Madrid. El propio ex ministro Sebastián presumió en 2015 ante un grupo reducido de periodistas y empresarios de que “el 80% del libro se lo hicimos en el Ministerio“. Una afirmación que luego ha desmentido reiteradamente.

Durante la entrevista emitida este domingo en La Sexta, Pedro Sánchez ha asegurado que su tesis doctoral “ha sido pública desde el primer minuto. Una tesis universitaria es pública desde el momento que uno la defiende ante el tribunal, como yo hice el 26 de noviembre de 2012″.

A partir de ahí, ha añadido, “¿cómo se publica? A través de una serie de trabajos académicos que están en Internet, a disposición de todo el mundo, y a través del libro generalista publiqué yo, en 2014, creo recordar“. En realidad fue en 2003, y Sánchez tuvo el detalle de firmarlo junto a Carlos Ocaña, que había sido el auténtico autor de buena parte de su tesis doctoral.

Las ‘fake news’ de Sánchez

Entrevistado por la periodista Ana Pastor, Sánchez ha calificado de “fake news” las informaciones publicadas por OKDIARIO y otros medios sobre el plagio de su tesis. Y ha negado que tuviera “trato de favor” por parte del tribunal que le concedió una calificación de “cum laude“.

Como ha informado OKDIARIO, Pedro Sánchez incluyó en su tesis, casi íntegramente, sin citar y sin entrecomillar, los dos artículos que había publicado pocos meses antes con uno de los miembros del tribunal que calificó su trabajo, el profesor Juan Padilla.

“No tuve trato de favor, en absoluto, todo fue acorde a las leyes”, ha insistido Sánchez, “que yo publicara un artículo [en realidad fueron dos] con un miembro del tribunal no tiene nada que ver con la capacitación y objetividad del tribunal. Lo han dicho todos sus miembros”.

El presidente del Gobierno ha recalcado: “Ni ha habido plagio, ni me lo ha escrito un tercero, ni he tenido un tribunal que hiciera trato de favor a mi trabajo de investigación. La realidad es que yo escribí mi tesis, la defendí ante el tribunal y la he publicado desde el primer minuto”.