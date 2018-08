El cámara de TeleMadrid pegó un puñetazo a un anciano antes de ser agredido

El cámara de TeleMadrid que cubría la manifestación convocada este miércoles por Ciudadanos (C’s) en Barcelona asestó un puñetazo a un anciano antes de ser agredido por varios asistentes, tal como muestra el vídeo que acompaña a esta noticia.

El incidente se ha producido cuando concluía la concentración celebrada ante el Parque de la Ciutadella, para condenar la paliza que el pasado sábado recibió una mujer cuando quitaba lazos amarillos junto a sus hijos de 5 y 7 años.

En un momento de enorme tensión, el cámara de TeleMadrid se ha visto rodeado por una parte del público, que le gritaba “¡Fuera, fuera, manipuladores!” Una mujer, que grababa todo lo sucedido con su propio teléfono móvil, se había encargado de señalarle y hacer correr la voz de que el técnico trabaja para TV3.

El vídeo muestra exactamente cómo han sucedido los hechos. En primer lugar, el cámara se ha dirigido, desafiante, y ha intentado encararse con un hombre que le había gritado : “¡Manipuladores!”. Ante la actitud del técnico, se han multiplicado los gritos de “¡Fuera, fuera!”.

“¡No me pegues, no me toques!”

Después de que recibiera varios empujones, dos personas han intentado apartar del lugar al cámara, para evitar el enfrentamiento. Es entonces cuando el empleado de TeleMadrid se ha girado bruscamente y le ha asestado un puñetazo en la cabeza a un anciano, que en el vídeo aparece con gafas y el pelo blanco.

Entonces han llovido varios golpes sobre el cámara de televisión, aunque la mayoría del público ha intentado conducirlo hasta el exterior de la marcha. No obstante, como ha informado OKDIARIO, todo el incidente se ha iniciado cuando una mujer que grababa lo sucedido con su teléfono móvil ha increpado por primera vez al cámara y le ha acusado de trabajar para TV3.

Se ha producido un intercambio de palabras entre ambos y, sin que mediara ningún tipo de agresión, la mujer se ha puesto a chillar histérica: “¡No me pegues, no me toques! ¡Es de TV3, me está amenazando!”, ha gritado alzando cada vez más la voz para atraer la atención de la gente que la rodeaba, a pesar de que nadie la había agredido.

Esta mujer es la que, en un primer momento, ha lanzado a una parte de los asistentes sobre el técnico. El vídeo que la mujer grababa con su teléfono móvil ha sido publicado, pocos minutos después, en el canal de Youtube de un grupo independentista. Quienes han acudido con la intención deliberada de reventar la manifestación han cumplido su objetivo.