El separatismo sale de cacería contra el empresario alemán que deseó la cárcel a los golpistas

Los separatistas catalanes se han movilizado a través de las redes sociales para promover una cacería contra el empresario alemán que arremetió contra el desafío separatista ante la presencia del presidente del Parlament, Roger Torrent: “Yo voto para que todos ustedes vayan a la prisión”, dijo.

“Llevan 30 años mintiendo”, afirmó este empresario alemán y socio el Círculo de Directivos de Habla Alemana, la organizadora del evento al que asistió Torrent. Este socio no se llegó a identificar en ningún momento, algo que los independentistas se han encargado de hacer en las redes sociales.

Para ponerle en la diana han difundido su perfil de Linkedin en el que se puede observar su nombre completo y la empresa en la que trabaja. Se trata de Karl Jacobi, fundador y CEO de ComVort Group Worldwide. Empresa especializada en marketing, fue creada en 1989 y tiene su sede en Alella (Barcelona). Jacobi llegó a Cataluña en 1984. Jacobi & Partner Ltd es otra empresa que fundó antes. Los separatistas no han tardado en circular la dirección de esta entidades.

Sergi Pinkman es uno de los que han promovido esta cacería. Este tuitero y ‘youtuber’ es conocido por compartir las tesis independentistas a través de las redes sociales. En las elecciones del 21-D realizó un vídeo de contracampaña contra Ciudadanos. El propio Carles Puigdemont compartió un vídeo de Pinkman en el que comparaba a Mariano Rajoy con Franco y Hitler.

Insultos en el perfil de su empresa

Una vez que los independentistas le han colocado en la diana, no han dudado en dejarle varios insultos en el perfil oficial de la empresa en Twitter. “Nazi” y “facista” son algunos de los descalificativos Karl Jacobi ha recibido.

No solo ha faltado al respeto al President del Parlament, si no que ha insultado a 2 millones de personas, y como soy una de ellas tengo derecho a responderle.. a mi usted me parece un nazi que come muchas salchichas! — Marta (@MartaBalcells2) 6 de marzo de 2018

Acabo de escuchar a Karl Jacobi, CEO de @ComvortGroup y sólo me cabe insinuarle que elija entre tres opciones:

a) irse a la mierda.

b) volver a Alemania.

c) todo lo anterior.

Pero, sobre todo, que trate con respeto a nuestros representantes políticos — Blog Societat Anònima (@blogsocietat) 6 de marzo de 2018

Tampoco han faltado imágenes y símbolos para arremeter contra el empresario alemán: los separatistas han usado fotos de Adolf Hitler, lazos amarillos y de los golpistas encarcelados.

With all my love pic.twitter.com/hcCTKjbqxQ — Mont en groc🎗 (@Mont_Pla) 6 de marzo de 2018

Que l’empresa de Karl Jacobi després d’insultar els catalans i els seus representants democràtics afirmi que estan preocupats pels valors, l’ètica i la moral només té un nom: cinisme feixista.

LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS! INDEPENDÈNCIA! pic.twitter.com/kZQljxgw3K — (((Capità Ad Hoc))) (@hasbarats) 6 de marzo de 2018

Xavier Sala promueve un boicot

Varios empresarios catalanes ya están fomentando un boicot a las entidades fundadas por este empresario alemán. Es el caso del economista y publicista Xavier Sala i Martín, que califica de “nazi”.

“Deberíamos dejar de comprar los productos de todas las empresas que expresen este tipo de odio y de todas las que hagan negocios con ellos. Podemos empezar por este nazi“, manifiesta en su perfil de Twitter.

No sé si ha arribat l’hora que els sobiranistes, a més de votar a les urnes, votem amb els nostres diners. Hauríem de deixar de comprar els productes de totes les empreses que expressin aquest tipus d’odi i de totes les que facin negocis amb ells. Podem començar per aquest nazi. https://t.co/qIEkTPc5SX — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 6 de marzo de 2018

“Y que conste que yo no soy nada partidario de hacer boicots, pero si estoy indiferente entre un pan u otro o entre un cava u otro o entre una empresa de marketing u otra, ¡mejor que mi dinero no den beneficios a unos cretinos que odian todo lo que yo quiero! ¿No?”, apunta en otro mensaje.