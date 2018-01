El cura independentista de Montserrat convierte los salmos en alegatos políticos contra el TC

El sacerdote Josep Laplana Puy es uno de los monjes de la abadía de Montserrat que hace gala de su independentismo hasta cuando tiene que darle una interpretación al Evangelio. Este monje de 74 años y nacido en Huesca (Aragón) como José de Calasanz Laplana, que cambió por el ‘Josep’ tras estudiar en el Seminario de Lérida, lleva en este monasterio de Barcelona desde 1975, y desde entonces es el Director del Museo.

‘Mosén’ Laplana no sólo es un experto en Historia del Arte, sino que es uno de los monjes de Montserrat que no olvidan a los presos golpistas ni la situación que viven políticos huidos de la Justicia como Carles Puigdemont. Y hace proselitismo de su causa de un modo muy singular: interpreta extractos de la Biblia según su particular credo golpista.

Sonrisas cuando leen “tribunal corrupto”

Es el caso del salmo de la Biblia 94-93 “Invocación al Dios de la Justicia”, que dice lo siguiente: “¿Te aliarás con un tribunal corrupto que dictamina injusticia en nombre de la ley?”. ‘Mosén’ Laplana asegura que cada vez que él y sus compañeros de abadía lo leen: “Nos miramos de reojo los unos a los otros con media sonrisa y todos pensamos en lo mismo”.

Laplana se refiere a la judicialización del proceso independentista y los encarcelamientos y condenas a que se enfrentan los golpistas : de Junqueras a ‘Los Jordis’, por rebelión y sedición y malversación, entre otros graves delitos. Hechos que al parecer al Padre Laplana le provocan una sonrisa.

No es la primera vez que el monje utiliza las nuevas tecnologías para divulgar su ideología política. El 8-N, con motivo de la huelga independentista con la que los piquetes violentos cortaron carreteras, autopistas y hasta las vías del AVE en Cataluña, el monje ‘indepe’ renunció a colgar sus habituales posts artísticos, en los que incluye ilustraciones o fotografías de libros u obras de arte. El motivo, según explicó en Facebook: “adherirse al parón general por la libertad de los presos políticos”.

Días antes ya había hecho una comparación con los presos del franquismo de los años 60. Para acompañar su sermón cibernético, Laplana eligió una ilustración de Picasso.

Monjes que hablan de “violencia policial”

Laplana también publicó un mensaje horas después del referéndum ilegal del 1-O en el que criticaba “la brutal represión de la Policía Española y la Guardia Civil”. Un texto en el que también atacaba a Mariano Rajoy al que acusó de mentiroso y censurando su “desfachatez” .

Nada que extrañe en Montserrat, donde el superior de Laplana, el abad de Josep Maria Soler, condenó el pasado 1-O a través de las redes sociales “las actuaciones violentas contra ciudadanos pacíficos” por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que tenía como objetivo, aseguró el religioso independentista, impedir la celebración del referéndum.