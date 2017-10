El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecerá en una rueda de prensa a las 12:30 horas en Bruselas (Bélgica) para explicar el “trabajo” que está realizando en la capital europea.

Su ex vicepresidente, Oriol Junqueras, ya adelantó este lunes que Puigdemont tenía la idea de explicar en público los motivos por los que ha acudido a Bélgica, país donde un ministro le ofreció asilo político hace unos días.

“El presidente ha dicho que mañana se explicará en torno a esta cuestión. Seguro que lo hará mucho mejor que yo”, manifestó por entonces Junqueras.

El ex líder del ejecutivo catalán estará acompañado en esta comparecencia por los cinco ex conselleres con los que ha acudido a la capital europea: Meritxell Borràs (ex consellera de Gobernación), Toni Comín (ex conseller de Salud), Joaquim Forn (ex conseller de Interior) y Dolors Bassa (ex responsable de Trabajo y de Asuntos Sociales).

La finalidad de Puigdemont es explicar la estrategia que seguirá a partir de ahora, después de haber sido destituido de sus funciones tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también disolvió el Parlament para convocar elecciones autonómicas, que tendrán lugar el 21 de diciembre.