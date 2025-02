Marco Asensio resurge de sus cenizas: marca un doblete para darle la victoria al Aston Villa de Emery

Marco Asensio por fin resurgió de sus cenizas la tarde de este sábado. El ex jugador del Real Madrid y PSG anotó un doblete contra el Chelsea que sirvió para darle la victoria al Aston Villa de Unai Emery en la Premier League (2-1). El futbolista español, que ya dejó muy buenas sensaciones en los 24 minutos que jugó en su debut contra el Tottenham, consiguió ver puerta en su segundo partido como titular .

Los ‘blues’ se adelantaron muy pronto en el marcador. Lo hicieron por mediación de Enzo Fernández tras una muy buena jugada de Pedro Neto por la banda, en la que el portugués envió el balón al campeón del mundo argentino en el minuto 9 para abrir la lata.

El gol sirvió para que el Aston Villa empezase a buscar la reacción ante un Chelsea en el que Cole Palmer no tuvo su mejor partido. Los ‘blues’ tuvieron varias ocasiones para aumentar su ventaja en el marcador. Sin embargo, los ‘villanos’, lograron igualar la contienda en el minuto 57.

Casualmente, fueron dos de los fichajes invernales los que protagonizaron el gol del empate. Marcus Rashford, quien empezó de suplente y que entró en el 46′ para sustituir a Jacob Ramsey, asistió a Marco Asensio para que anotase su primer gol con el Aston Villa desde que abandonase las filas del PSG.

Posteriormente, el defensa del Aston Villa, Ezri Konsa, estuvo providencial para el conjunto dirigido por Unai Emery al impedir que el Chelsea lograra su segundo gol del partido, en este caso por mediación de Palmer, tras un resbalón que sufrió el ‘Dibu’ Martínez en un mano a mano. Sin embargo, el internacional inglés no aprovechó la ocasión para volver a adelantar a los suyos.

También Filip Jorgensen, el portero titular de los ‘blues’, evitó con una gran parada que marcara Donyell Malen, otra de las últimas incorporaciones del último mercado de fichajes de los ‘villanos’. No obstante, así es el fútbol. Después de cuajar un buen partido, un gran error del ex guardameta del Villarreal hizo posible que Asensio lograra su segundo tanto del choque en los últimos compases del duelo, pese a que no fue el más bonito, pero sí que valió oro.

El español recibió otra vez de Rashford a la salida de un córner y su golpeo de primeras, sin controlar, sorprendió a Jorgensen, que vio cómo el balón se colaba manso por debajo de sus piernas. Lo celebró por todo lo alto, como merecía la ocasión. Y es que su doblete acerca a los ‘villanos’ a la zona Champions.