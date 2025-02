No viajes a estos sitios en 2025: están en la lista negra y estos son los motivos

Están en la lista negra y estos son los motivos, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en la lista negra este tipo de sitios que no son los más adecuados para viajar. Este 2025 nos enfrentamos a unos viajes que pueden llegar a ser los que marquen una diferencia importante, a la hora de movernos por el mundo. Hay una serie de sitios que se han quedado en la lista negra y no es casualidad.

Podemos viajar por medio mundo, pero hay algunos que son más o menos recomendables. Los motivos que colocan a estos elementos en un lugar que quizás nadie esperaría pueden ponernos los pelos de punta, pero en esencia, es mejor conocerlos antes de salir de casa. Si tienes pensado organizar un viaje en estos días, ten mucho cuidado, lo que llega puede ser extremadamente peligroso. No todos los viajes van por la misma línea, sino que pueden acabar siendo los que nos acompañen en un momento que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Hay motivos para poner estos sitios en la lista negra y quizás te sorprenderá conocerlos.

Están en la lista negra y estos son los motivos

Los destinos a los que viajamos quizás nos acaben sorprendiendo o simplemente forman parte de un todo que debemos tener en cuenta. En especial, si descubrimos lo que puede acabar siendo este cambio, que esperaríamos que se produjese en estos días.

Los viajes son un plus, un elemento al que queremos llegar y que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Tocará ver un poco más allá y sobre todo, conocer en todo momento, qué es lo que puede llegar a esperarnos en unos días en los que todo acabará siendo posible.

Hay destinos en los que crearemos infinidad de recuerdos y otros para los que quizás no estamos del todo preparados. El gran cambio puede llegar a ser algo que no esperaríamos que se produjera. Viajamos cada vez más, pero cuidado, estos lugares no son agradables para viajar.

Tocará ver qué es lo que nos depara una situación que puede llegar a ser la que nos afecte de lleno. Con una serie de elementos que quizás hasta el momento no teníamos en mente. Hay destinos a los que no tenemos que ir, los motivos son de lo más poderosos.

Estos son los destinos a los que no debes viajar

Fodor’s es una conocida guía de viajes que ha colocado en la lista negra varios destinos, incluidos algunas ciudades españolas. Aunque nos pueda sorprender encontrarlas, la realidad es que no son aptas para aquellos que quieran vivir una experiencia de lo más agradable.

Representan el ejemplo de un turismo masivo en el que no queremos caer, de la mano de una serie de detalles que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a tener en cuenta algunos elementos que pueden ser significativos.

Esta lista se crea a partir de esta guía reconocida, pero con unas directrices que debemos tener en cuenta: «ene como objetivo arrojar luz sobre los destinos que sufren de una popularidad insostenible. Estos lugares son populares por una buena razón: son impresionantes, intrigantes y culturalmente significativos. Sin embargo, algunos de estos lugares turísticos muy codiciados están colapsando bajo la carga de su propia prominencia. Un factor clave en estos desafíos es a menudo la tendencia de los gobiernos a priorizar las experiencias de los visitantes sobre el bienestar de los residentes locales. Esto puede conducir a cambios irreversibles en estos destinos, haciéndolos prohibitivamente caros, homogeneizados o incluso destruidos. Y seamos sinceros: visitar tales lugares rara vez resulta en viajeros felices. Navegar por ciudades llenas de turistas es frustrante; hacer turismo en pueblos donde los lugareños se resienten de tu presencia es molesto; y deambular por la naturaleza llena de basura es deprimente. Los destinos que aparecen en la lista no merecen la fama y la adoración que reciben. Son dignos de tu tiempo y dinero. Sin embargo, la miríada de desafíos a los que se enfrentan son reales y urgentes. Fodor’s no aboga por los boicots de viajes, dañan a las economías locales y no logran un cambio significativo. Pero creemos que el primer paso para aliviar un problema es reconocer que hay uno. La Lista de No sirve para resaltar los destinos donde el turismo está ejerciendo presiones insostenibles sobre la tierra y las comunidades locales. Y estos estrés deben abordarse. De esa manera, los destinos favoritos del mundo pueden permanecer así para la próxima generación».

Los lugares a los que estos expertos no recomiendan viajar en este 2025 son:

Barcelona

Las Islas Baleares, especialmente Mallorca

Las Islas Canarias

Venecia

Lisboa

Sicilia

La costa norte de Escocia

Oaxaca (México)

El monte Everest

Bali

Koh Samui (Tailandia)

Las Islas Vírgenes Británicas

Kerala (India)

Tokio

Kioto

Puedes optar por otros sitios que igualmente te permitirán descubrir lo mejor de un viaje de esos que seguro que te impresionará. No es el destino, sino el camino y la compañía lo que lo hacen especial.