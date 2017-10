Interior pone condiciones al sustituto de Trapero: control diario y lealtad plena

El sustituto de Trapero no es una persona lejana al polémico mayor de los Mossos. Pero tendrá complicado comportarse como él. Porque el comisario Ferran López, hasta ahora número dos de los Mossos d’Esquadra, ha sido designado como nuevo jefe de la policía catalana bajo condición: de lealtad plena. Una exigencia de lealtad a los nuevos mandos ministeriales y a la Constitución que, en caso de ser traicionada, supondrá su destitución, tal y como ha sido garantizado ya ante la Policía Nacional.

Las condiciones suponen un primer punto declarativo, aunque comprobable en el día a día: el de no colaborar nunca jamás con el golpe de estado y el de compromiso firme con la Constitución. Pero tendrá otras dos consecuencias prácticas aún más fáciles de certificar: el de asumir los controles diarios que va a tener de toda su labor desde el Ministerio; y el de esclarecer lo ocurrido durante las semanas del golpe de estado. Un último punto que no hará una especial ilusión a sus, hasta ahora, tres mandos principales: El ya ex consejero Forn, el ya ex director general de los Mossos, Soler, y el ya ex mayor de este cuerpo policial, Trapero.

Entre las labores de investigación que deberá facilitar a los tribunales que ya tramitan esta causa desde la Audiencia Nacional y desde Barcelona, se encuentra, por ejemplo, el volcado de datos de móviles de los Mossos o la comprobación de cualquier registro en el que haya quedado constancia de la causa que dio lugar a que ni un agente de los mossos moviese ni un dedo para defender la ley el día del referéndum ilegal.

Fuentes policiales a las que ha accedido OKDIARIO han confirmado que han recibido ya garantías de que, si el nuevo mayor de los Mossos no responde a las condiciones “el Ministerio del Interior podría sustituirlo y no se descarta, en concreto, que lo fuese por un mando de la Guardia Civil”. Hay que recordar que un coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, se encargó ya de la coordinación de la Policía, Benemérita y Mossos d’Esquadra de cara al 1-O.

Los controles permanentes a Ferran López los llevará a cabo directamente el Ministerio del Interior. El secretario general técnico del Ministerio, el mallorquín Juan Antonio Puigserver, desde su nueva función de gestión directa de la Consejería de Interior regional, y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, desde la supervisión general y central de todo el área de Seguridad de la Generalitat. La Secretaría de Estado de Seguridad, de hecho, ha subrayado ya por escrito que a partir de ahora dará “instrucciones de obligado cumplimiento a los Mossos” para “dar plena garantía al ejercicio de los derechos y libertades de todos los catalanes”.