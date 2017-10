Traidores podemitas: ayudan a evitar el banquillo a los golpistas en la mascarada del voto secreto

Catalunya Sí que es Pot (CSQP) ha hecho un gran servicio al golpe de Estado en Cataluña. Los aliados de Podemos han tenido un papel fundamental en la votación de la independencia en el Parlament, pero muy especialmente en esconder la identidad de quienes la han apoyado y por tanto de que pueda recaer sobre ellos el peso de la ley.

En la enésima burla, y a sabiendas de que la Fiscalía tenía preparadas querellas por rebelión para todo aquel diputado que diera el ‘sí’ a la secesión, JxSí y la CUP han pedido el voto secreto para que fuera imposible saber a quién correspondía cada apoyo. La treta habría fracasado si, como han hecho los representantes de C’s, PSC y PP, los de CSQP hubieran abandonado la sala. Al no ser así, quedan confundidas papeletas con ‘noes’ con las que demostrarían un delito.

El más gallito de todos ha sido precisamente el líder de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, que, al contrario que la mayor parte de sus compañeros -para que no hubiera dudas-, no ha enseñado la papeleta, recibiendo el aplauso unánime de los golpistas. Su nombre pasará a la historia de este país como el de un colaborador, lo que no significa que su jugada vaya a salir bien, como no saldrá la de quienes han tratado sin éxito de imponerse al Estado de Derecho.