Cataluña vota hoy dar oxígeno a Sánchez o alas a Puigdemont bajo la amenaza de bloqueo

Cataluña vota este domingo en uno de los escenarios más inciertos de las últimas décadas. Aunque hace meses todo el mundo daba por hecho que Salvador Illa podía convertirse en el nuevo president de la Generalitat, el adelanto electoral y la coincidencia con la tramitación de la amnistía, así como la espectacular subida en intención de voto que según los trackings ha experimentado Carles Puigdemont esta última semana de campaña, no sólo alejan a Illa de la presidencia catalana, si no que incluso podrían hacerle no ganar las elecciones. Lo que pase este domingo en Cataluña, además, tendrá daños colaterales en el Estado. Una victoria incontestable de Illa le dará oxígeno a Pedro Sánchez. Pero si quien gana es Puigdemont, al líder del PSOE se le complica todo tanto en La Moncloa como a nivel orgánico.

Los catalanes acuden a votar este domingo en medio de un clima de menos crispación que hace tres años y medio, cuando el cese de Quim Torra por decisión judicial obligó a un adelanto electoral. Pero esa reducción de la crispación, que se ha evidenciado también a lo largo de la campaña, sin prácticamente incidentes a diferencia de lo que ocurrió en 2021, no responde únicamente como dice Sánchez a su política de reconciliación y mejora de la convivencia en la que sustenta la amnistía. El hastío de una parte importante del separatismo con sus dirigentes, y la división que hay en el mismo, tienen mucho que ver también con ello. Ya nadie va a apretar, como les pedía Torra que hicieran hace cinco años, al sentirse engañados por sus líderes.

Los trackings de los partidos que les han servido a diario para ver la evolución de sus campañas, en estas últimas horas, han reducido la ventaja que Illa tenía sobre Puigdemont. Y eso ha encendido las alarmas en el PSOE y en el PSC. Pero sobre todo en el PSOE. El escenario de que los socialistas tengan que decidir entre investir al líder de Junts o poner en riesgo La Moncloa, puede provocar un choque de trenes importantes entre Ferraz y el PSC. El partido que lidera Salvador Illa, que inicialmente no eran partidarios de la amnistía, pese a que ahora la defienden con fervor por ser impulsada por parte de Sánchez, siempre ha hecho valer su autonomía. Incluso llegando al enfrentamiento entre José Montilla y el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a cuenta del acuerdo con ERC.

ERC, que ostenta la presidencia en la actualidad gracias a que Junts y la CUP permitieron la investidura de Pere Aragonés, que ha gobernado con minoría gran parte de la legislatura, puede ser el partido que salga más dañado de esta cita con las urnas. Los sondeos les han llegado a dar una reducción de diez escaños que alejarían a Aragonés de la reelección. Los republicanos, con su líder, Oriol Junqueras, esperando la amnistía que le rehabilite para el ejercicio público, aspiran a tener la llave de la gobernabilidad. Aunque también la pueden usar para forzar un bloqueo electoral que conduzca a Cataluña a nuevas elecciones en otoño. Aragonés ya ha manifestado que no tiene intención de gobernar con el PSC.

Vox, que no sólo resistiría el magnífico resultado que logró en su irrupción en el Parlament con once escaños, tiene como objetivo mantener la representación e incluso mejorarla ligeramente. La candidatura de Ignacio Garriga se disputa la cuarta plaza, o dicho de otra forma, la mayor representación de una fuerza constitucionalista en el Parlament, con el PP de Alejandro Fernández que podría llegar a cuadriplicar el número de escaños que obtuvo en 2021. La suma de los dos partidos, según los sondeos, supondría la mayor representación obtenida nunca por la derecha constitucionalista en el Parlament.

Como ERC, la CUP y los Comuns y Ciudadanos, podrían tener una mala noche si se cumplen los sondeos que se han ido publicando. Los antisistema separatistas y la marca catalana de Sumar, que viene de pegarse un batacazo en Galicia y en el País Vasco, podrían perder más del 50% de sus diputados actuales. Ciudadanos, por su parte, los perdería todos. En el lado contrario de la balanza se encuentra Aliança Catalana, el partido liderado por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que con un mensaje de tolerancia cero con la inmigración puede llegar a superar a la CUP y a los Comuns.

5.574.931 electores

Un total de 5.754.931 personas están llamadas a ejercer este domingo su derecho a votar en las elecciones al Parlament de Cataluña en alguno de los 2.695 colegios electorales que se instalan por todo el territorio catalán. La vicepresidenta del Govern y consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, explicó este sábado en rueda de prensa que, de los más de 5,7 millones de electores, unos 243.000 son jóvenes que se incorporan por primera vez como votantes. Vox confía en ellos para seguir siendo la fuerza constitucionalista de referencia.

Se constituirán en los colegios electorales un total de 8.940 mesas en toda Cataluña y 80.000 personas han sido movilizadas como titulares o suplentes de estos puntos de votación para permitir la buena evolución de la jornada electoral. En esta ocasión votarán 130.864 electores más que en los comicios de 2021. Un total de 106.031 personas han votado ya por correo, lo que supone el 1,95 % del censo, un porcentaje bastante por debajo del 5% que lo hizo en 2021, en un contexto aún de pandemia, y de los catalanes residentes en el extranjero, unos 300.000, han votado únicamente 24.233, lo que supone un 8,23 %.

Vilagrà detalló que todo está ya preparado para que a las 09:00 horas de mañana abran los colegios electorales, en los que ya hace días que se ha ido llevando el material necesario, entre el que destacan 5,8 millones de papeletas de las diferentes candidaturas y de 6,2 millones de sobres. A las elecciones de este domingo se presentan en total 64 candidaturas que optan por algunos de los 135 escaños en liza: 85 en Barcelona, 18 en Tarragona, 17 en Girona y 15 en Lleida.

Entre las novedades en las mesas electorales, destaca la distribución de tabletas entre 4.108 representantes de las administraciones, básicamente del ámbito local, para transmitir con rapidez los datos del escrutinio de todos los colegios electorales a la Generalitat. Vilagrà apuntó que la información se hará pública así de manera más rápida y que, al mismo tiempo, se podrán hacer fotos con las tabletas de las actas que se levanten en cada mesa, que se cotejarán con los datos transmitidos utilizando la Inteligencia Artificial.

«Todos los centros de votación tendrán por primera vez una tableta. No había pasado nunca hasta ahora. Hemos hecho un esfuerzo para que la tecnología llegue a todas partes», resaltó la vicepresidenta del Govern de Cataluña. Además, la Generalitat ha habilitado una web y una app para poder ofrecer los datos del escrutinio en tiempo real y, por primera vez, se contará también con la información por colegios electorales y no sólo por municipios, comarcas y provincias.