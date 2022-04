La investigación judicial sobre el Caso 18 Lovas, el presunto caso de prostitución de menores en Las Palmas, está pendiente de la decisión de la Audiencia Provincial sobre los autos de procesamiento. Será la Audiencia Provincial la que dictamine si finalmente el caso, unas diligencias por prostitución de menores que afecta a la agencia de scorts que da nombre al caso, llega o no a juicio.

Fuentes judiciales han señalado que la “vistilla” sobre los recursos presentados contra los autos de procesamiento a la que asistirán los abogados de las defensas se celebrará en breve. En ese acto, el fiscal insistirá en la existencia de un delito de prostitución de menores, relativo a un encuentro que se celebró en una finca de Ayagaures, propiedad del empresario Eugenio Hernández, en mayo de 2016.

A dicho encuentro, el director de la agencia de scorts, Agustín Alemán, alias “Yino”, llevó a nueve profesionales entre las que se encontraban dos chicas menores de 18 años. Para el fiscal, el proxeneta, el anfitrión y el invitado allí presentes habrían cometido ese delito. En el caso de “Yino”, la Fiscalía multiplica exponencialmente las acusaciones, ya que le imputa, además, diversos delitos de agresión sexual a menores. El fiscal ve acreditado que el director de la agencia 18 lovas no sólo obligaba a las menores a prostituirse, sino que también abusaba de ellas.

Las defensas y su batería de argumentos

Por su parte, las defensas tratarán de desmontar los argumentos de la Fiscalía (recogidos de forma casi idéntica a los autos de procesamiento dictados por el juez), con algunos planteamientos que ya han sido esgrimidos en la fase de instrucción. Por ejemplo, el hecho de que los asistentes al encuentro ignoraban que aquellas chicas fuesen menores de edad, aunque por escasos días. Su apariencia, tal y como reconocen el resto de escorts, nada hacía indicar que no superaban la mayoría de edad.

En el caso concreto del empresario hotelero incluso se pondrá de manifiesto que, como las propias chicas declaran, él no mantuvo relación alguna con las menores. En la fase de instrucción, el empresario hotelero ha podido acreditar que no sólo no instó a la contratación de los servicios de esa agencia (mucho menos, los servicios de menores), sino que, ni siquiera, sabía que aquel día, en aquella finca, se iba a celebrar un encuentro con profesionales al terminar la comida de negocios. Este extremo también queda recogido en los informes de la Brigada de Atención a la Mujer del Cuerpo Nacional de Policía, que investiga la causa.

Será pues la Audiencia Provincial la que dará o no el pistoletazo de salida al juicio sobre este caso tan mediático, y que se enmarca en una macro investigación compuesta de distintas piezas que tienen a Agustín Alemán, “Yino” como protagonista y principal imputado.