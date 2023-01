Carmen Navarro (Albacete 1978), dos hijos. Letrada por oposición en la Comunidad de Madrid. Diputada por Albacete y vicesecretaria general de Asuntos Sociales del PP. Mujer cooptada por Alberto Núñez Feijóo para dirigir desde el centroderecha aquellos temas relacionados con el llamado estado del bienestar. En una larga entrevista para OKDIARIO repasa todos esos asuntos de vital importancia para la sociedad española: Sanidad, educación, dependencia, el futuro de la Seguridad Social o la libertad sexual.

PREGUNTA.- ¿Qué enmiendas políticas presenta el PP al Gobierno en asuntos como la Sanidad?

RESPUESTA.- Lo que merece el Gobierno en todas las políticas sociales es una enmienda a la totalidad, ya que tal y como alertó el presidente Feijóo, hace apenas unos días en Cuenca, los problemas de la Sanidad en España vienen derivados del déficit de profesionales sanitarios y de la falta de interés del Ejecutivo por esta materia que considera una maría, tal y como demuestra que Sánchez haya tenido cinco ministros en cuatro años. Sin prejuzgar, por aquello de que no hay quinto bueno, se constata que Sánchez ha utilizado la cartera de Sanidad para promocionar a sus candidatos autonómicos y locales. Lo hizo con Salvador Illa en Cataluña, y lo está haciendo ahora con Carolina Darias en Las Palmas de Gran Canaria, utilizar su condición de ministra para hacer campaña gracias a la visibilidad que le da el cargo.

De hecho, su candidatura y que no abandone su cargo como ministra demuestra muy poca confianza en sus posibilidades ante las elecciones. Tendríamos que recordar que el PP, que hace tiempo tiene detectado que el gran problema que hoy tiene la Sanidad en España es la falta de médicos de familia y de especialistas en Atención Primaria, ya ha propuesto al Gobierno en numerosas ocasiones ampliar la oferta de plazas MIR, incentivar a los médicos jubilados para que permanezcan en activo, fidelizar a los médicos de familia en el ámbito rural, promover el retorno de médicos que se han ido de España, convalidar las titulaciones de otros países y crear la especialidad de urgencias y emergencias médicas, tal y como reiteró Feijóo, que sigue tendiendo la mano al Gobierno en todos aquellos pactos de Estado que son buenos para la mayoría de los españoles.

Además de estas peticiones, el PP le va a plantear al Gobierno la contratación a los residentes que terminan este año en Medicina de Familia y Comunitaria para incorporarlos en Atención Primaria y garantizar que no quede sin cubrir ni una sola de las plazas de MIR que sean convocadas, y que no se quede un graduado sin trabajo. Desde junio de 2018, año en el que Sánchez llegó al Gobierno, no se ha hecho nada, y la falta de especialistas en Atención Primaria ya es el mayor problema de la Sanidad, un problema que multiplica todos los demás, porque la atención a los enfermos empieza en Primaria y si no hay médicos suficientes cubriendo estos puestos, todos esos ciudadanos a los que no se atiende en sus centros de salud (por todo el territorio español, aunque el problema se quiera circunscribir a la Comunidad de Madrid, queriendo alargar el conflicto hasta las elecciones) y que acuden masivamente a las urgencias de los hospitales, saturando las mismas.

También tendríamos que recordar a las 790.000 personas que hay en lista de espera, o los 590 días de retraso medio en la incorporación de especialidades terapéuticas, si repasamos los problemas más acuciantes de la Sanidad pública española hoy en día.

P.- ¿Y la educación?

R.- También merece una enmienda a la totalidad. El PP defiende la cultura del esfuerzo y la meritocracia, frente a un populismo educativo que es lo que está llevando a la práctica el Gobierno cuando equipara aprobar a suspender. Con esto, ya están demostrando lo poco que le importa la calidad de la educación que reciben niños y jóvenes y que, tanto a Sánchez, como a sus socios, sólo les preocupa el adoctrinamiento, por eso han impregnado con su ideología los contenidos de todos los libros de texto.

Estas leyes les dicen a los niños que da igual estudiar o no, que el esfuerzo por aprender y mejorar no vale nada, que importan más los sentimientos que los conocimientos, y así van captándoles para su modelo de sociedad, que es uno que devalúa los contenidos, menosprecia el esfuerzo y poniendo a los sentimientos (que ellos controlan), en el lugar de la razón. Por un lado, llenan la cabeza a nuestros niños con ecofeminismo con perspectiva de género, y por otro impiden que la mitad de los niños catalanes puedan ejercer su derecho constitucional de aprender también en español. Así nos encontramos con que en Cataluña, estamos viendo un incumplimiento sistemático de las leyes, apoyado por el Gobierno, que marca la enseñanza obligatoria en castellano del 25% de asignaturas, una lengua que es la materna en más de la mitad de los niños en esa comunidad y que les va a abrir las puertas de todo el mundo, donde ocupa el tercer lugar como lengua vehicular.

Al hilo de este tema, esta misma semana me he reunido en Barcelona con la Asamblea por una Escuela Bilingüe e Impulso Ciudadano, a los que hemos agradecido que, con su esfuerzo y recusación, hayan conseguido la inhibición de la magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez. Considero inadmisible que la persona que estando en Consejo de Garantías Estatutarias firmara dos dictámenes para sortear esta ley, ahora en el Tribunal Constitucional decida sobre la constitucionalidad de sus decisiones, ¿cómo va a ser juez y parte, y parte contraria además?

P.-¿Qué me dice de la Universidad?

R.- Si miramos en la Universidad, la situación no es mejor. Su LOSU permitirá que Pablo Iglesias, o cualquiera de sus ayudantes, sea rector de la Universidad. Pero el deterioro de la calidad, también en la Universidad, no es el camino para que España deje de ser el país con mayor tasa de paro juvenil de toda la Unión Europea. Hasta hace poco estábamos sólo detrás de Grecia. Ahora les hemos adelantado y somos los líderes. Gracias a Sánchez, lideramos el paro juvenil europeo.

P.-¿Qué opina del trato del Gobierno a la dependencia?

R.- El sistema de dependencia tiene a 195.000 personas en lista de espera. Con esos datos, causa sonrojo que se atrevan a decir que, con sus políticas, nadie queda atrás. La verdad es que quedan muchos muy atrás.

Vendieron un plan de choque que no ha funcionado porque el Gobierno sigue sin cumplir el compromiso básico de las políticas de dependencia: el Estado debe aportar el 50% de la financiación de los programas de dependencia, y con eslóganes de nadie queda atrás no se cumple nada. Los consejeros de Servicios Sociales de las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya exigieron el año pasado que el Ministerio de Servicios Sociales cumpliera su compromiso de financiarlo como era su obligación, ese ministerio de Belarra, que presume de ser el más social, con unas iniciativas que no se corresponden con la financiación que debe aportar el Estado. El mayor reto de España, para los próximos años, es el envejecimiento de la población. El Gobierno debió de ocuparse de prepararnos para ese problema. Pero, claro, el ministerio de Ione Belarra no ha tenido tiempo porque su prioridad era la Ley de Bienestar Animal. Y así, con todo.

P.-Pero, el de la dependencia es un asunto que no termina de arrancar.

P.- La Seguridad Social, ¿tiene futuro tal y como está planteada en estos momentos?

R.- La gestión de la Seguridad Social arrastra el fiasco del ingreso mínimo vital (IMV). Hay más de 100.000 peticiones atascadas; ocho de cada diez peticiones son rechazadas, y ha quedado sin gastar más de 700 millones de euros destinados al IMV del 2022. Esta prestación solo ha llegado a 540.000 hogares cuando estaba prevista para 850.000, una nueva promesa o propaganda incumplida. El deficiente diseño del IMV, unido a la mala gestión del ministro Escrivá, ha llevado a que el cacareado escudo social quede como un auténtico fracaso social del Gobierno de Sánchez, ya que hoy en España ya hay más de 13 millones de personas en riesgo de pobreza (el 27,8% del total de la población española), con cifras que revelan que la pobreza severa no ha cesado de subir desde que gobierna Sánchez. El futuro de la Seguridad Social, además, debe tener en cuenta el envejecimiento de la población española. Nosotros estamos a favor de los pensionistas de hoy y de mañana. Por eso, es necesario hacer sostenible la caja de la Seguridad Social, para que pueda pagar también las pensiones de mañana sin continuar disparando la deuda, que caerá sobre las espaldas de nuestros hijos y nietos.

P.-¿Cuáles serían las principales claves en asuntos sociales a aplicar por el PP si regresa al poder?

R.- El presidente Feijóo va a tener mucho trabajo después de las próximas elecciones, algo que no nos preocupa, porque queremos gobernar para trabajar por todos los españoles. Se ha comprometido de derogar las peores leyes que ha aprobado este Gobierno, como la pésima ley de Educación, la ley trans, las reformas a la carta de la sedición y la malversación o a corregir otros desastres como el de la ley del sólo sí es sí, que ya ha beneficiado a más de 240 agresores sexuales. También va a tener que recuperar el prestigio de las instituciones, que trabajen libre e independientemente para servir a unos ciudadanos libres e iguales ante la ley, despolitizar el poder judicial, y, en resumen, dar un paso al frente de la democracia española.

En Sanidad, tendremos que reformar el sistema de formación MIR para paliar la actual, y creciente, carencia de especialistas, sobre todo en atención primaria. Hay que prestigiar al médico de familia, que es clave en una buena Sanidad para todos o poner en marcha un registro estatal de especialistas que ayude a predecir la escasez que puede producirse debido a las jubilaciones con tiempo suficiente para incentivar la elección de esa especialidad a los estudiantes de MIR, entre otras medidas que ya he citado. Además, habrá que dedicar una atención especial y un gran esfuerzo a la salud mental, la gran olvidada durante demasiado tiempo.

En Educación, hay que recuperar el prestigio del estudio, del esfuerzo, del afán por saber y por ser mejores. También volver a diferenciar el aprobado del suspenso, pero sobre todo prestigiar el estudio para saber. Y tendremos que recuperar el respeto a la libertad de elección de los padres, así como la garantía del bilingüismo en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales. En Dependencia, los mayores son lo más importante, porque cada vez vivimos más. Hay que proteger a nuestros mayores y devolverles lo que han hecho por nosotros, sus sacrificios para entregarnos una sociedad mucho mejor que la que se encontraron. Los mayores más jóvenes, que así lo quieran, deben poder seguir aportando su experiencia, conocimiento y saber hacer a la sociedad. Y los mayores dependientes deben poder elegir cómo y dónde quieren pasar los últimos años de su vida, con todas las garantías de calidad. Se lo han ganado y se lo debemos.

P.-¿Qué opinión tiene acerca de lo que está sucediendo con la Ley de Libertad Sexual?

R.- Siento la misma tristeza y enfado que el conjunto de los españoles. La indigencia intelectual, insolvencia jurídica y arrogancia infantil del equipo de Igualdad de Irene Montero exhibe cada día lo poco o nada que le importan las mujeres más vulnerables. No les importan nada, se ríen de ellas, y tienen la obligación de protegerlas.

P.-Y, ¿sobre la ley trans?

R.- Pues que es una ley peor incluso que la ley del sólo sí es sí. Es una ley que no sólo borra a las mujeres, tal como denuncian las feministas, juristas, psicólogos o expertos, entre otros colectivos, sino que ha sido cuestionada incluso por miembros del propio Gobierno que la ha aprobado, sino que además desprotege y puede hacer un daño irreparable a demasiados menores, sobre todo a las niñas. El presidente Feijóo se ha comprometido a derogarla si llega a entrar en vigor, pero deberíamos ser capaces de pararla antes de su aprobación definitiva. Debemos parar la ley trans para que nuestros hijos no tengan que preguntarnos dentro de unos años: ¿por qué nadie frenó este disparate?

P.-¿Cómo ha sido su incorporación de diputada a formar parte del círculo interior del PP nacional?

R.- Como un honor, un privilegio y una enorme responsabilidad. También debo decir que trabajar con el presidente Feijóo, un líder situado al lado de la mayoría moderada de la nación, te ofrece la tranquilidad de comprobar cada día que estamos en las mejores manos, en las de un presidente con un proyecto sólido, transversal, moderado y solvente, sin aspavientos y con soluciones a los problemas reales de los españoles, de todos los españoles, a los que espera mejorar la vida y las oportunidades. En este sentido, estoy convencida de que no sólo en el PP, sino que la mayoría de los españoles, incluso muchos miembros del Partido Socialista, están hartos de lo que está haciendo el sanchismo. Sabemos que, en este año electoral, trabajando día a día y dando a conocer nuestras propuestas, vamos a convencer a una mayoría suficiente de españoles que nos van a llevar a teñir de azul toda la superficie de nuestro país, primero en las comunidades y los miles de ayuntamientos donde nos jugamos los gobiernos el próximo 28 de mayo y después en el Gobierno de España, con Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno.