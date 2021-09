Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco, considera que «parte de la sociedad vasca está enferma de odio». En HOY RESPONDE de OKDIARIO, hablamos con el veterano político sobre los homenajes a Henri Parot y la «paz» en el País Vasco. El propio devenir de la entrevista termina dibujando un panorama de anormalidad institucional y social, aunque Iturgaiz no cree que sea generalizado sino en «parte» de la sociedad vasca.

«¿La sociedad vasca está enferma de odio como dice Santiago Abascal?», le preguntamos. «Parte de la sociedad vasca -puntualiza- sí está enferma de odio y siempre lo pagamos los mismos». Itugaiz relata a OKDIARIO las agresiones sufridas estos meses por militantes del PP. El País Vasco lideró en 2020 -según el ministerio del Interior- los delitos de odio en España. Un informe de la Ertzaintza referido al mismo año lo corrobora y desvela que la xenofobia y el racismo fueron los que más crecieron. «¿Qué se enseña en las escuelas vascas del PNV?», le decimos. Iturgaiz cree, de nuevo, que «no hay que generalizar», pero reconoce «que algo está ocurriendo en determinados ámbitos».

Parot, Alcaraz y Vox

Las manifestaciones contra los homenajes a Parot supusieron el último desencuentro entre PP y Vox. En OKDIARIO, Francisco José Alcaraz, diputado de la formación de Santiago Abascal, criticó que el PP no se hubiera unido a ellos en Mondragón y que se concentrara por su cuenta «desafortunadamente» -dijo- donde estuvo secuestrado «mi compañero de Vox, José Antonio Ortega Lara, siendo el PP el que soltó al etarra Bolinaga». Iturgaiz se revuelve: «Nunca criticaré a una víctima del terrorismo, pero el señor Alcaraz debería saber que nosotros también somos víctimas del terrorismo. Siendo presidente del PP vasco enterré aquí a 7 compañeros y a otros 12 en otros sitios de España. A mí, ETA intentó matarme varias veces. El PP estuvo en Mondragón donde debía estar».

«¿Revertirá Casado si gobierna los acercamientos de etarras como el de Parot?». Iturgaiz no responde que «sí los revertirán» porque sabe que heredarán del PSOE y de Pedro Sánchez una situación prácticamente irreversible y con las competenecias de prisiones transferidas al PNV: «Cambiaremos las leyes -responde- para que esos acercamientos no sea pagar un precio político a Bildu y para prohibir los homenajes a etarras o para que no se difundan publicaciones como la de Sortu esta semana, clausurada por la Justicia por apología del terrorismo».

Bolaños, Bildu y los Presupuestos

El presidente del PP en el País Vasco considera «una ignominia y una vergüenza» que Pedro Sánchez quiera los votos «manchados» de Bildu para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado. Iturgaiz considera «una afrenta» la negociación iniciada por el ministro Felix Bolaños con los diputados de Bildu en el Congreso. Cree que forma parte del blanqueamiento de la formación proetarra. «Que Sánchez ponga puentes de plata a quienes quieren aniquilar España es un escándalo», dice.

Bildu -dice- «no pasaría la prueba del algodón democrárico en cualquier país». «Ellos son los catedráticos del odio», afirma al recordar que los parlamentarios de Otegi expresaron a Bolaños en ese encuentro -sin el menor rubor- su preocupación por el aumento -le dijeron- de los delitos de odio. Iturgaiz cree que la negociación con Bildu y con ERC expresa «el frentismo en el que está instalado Sánchez» para arrinconar al centro derecha. Cree que «Sánchez quiere y desea a los que quieren romper España para gobernar, pero además participa de la idea de la extrema izquierda independentista de promover un cambio constitucional en España, empezando por minar a la Corona, para alcanzar la autodeterminación».

Sobre el PNV

Iturgaiz carga, especialmente, sobre Bildu, pero le preguntamos por la responsabilidad del PNV en el panorama vasco que describe, aunque sea «parcial» para él. «¿Después de lo de Rajoy, el PNV es aún fiable para ustedes?», le decimos. «El PNV acuchilló por la espalda a Rajoy y ya sabemos que un día pone una vela a Dios y otro al diablo». Cree que «Urkullu tiene celillos de la mesa bilateral de Sánchez con Cataluña» y que hizo «el ridículo» en el reciente Debate de Política General en el parlamento autonómico pidiendo un nuevo estatus para Euskadi aludiendo a una ley de 1839 y apelando al «foralismo» que es «netamente español». «No lo entendieron ni en el propio PNV», asegura. «Vinieron diputados suyos a decírmelo».

Le preguntamos por el sistema educativo vasco visto el odio en los jóvenes y ahora que Bildu ha exigido al lehendakari, Íñigo Urkullu, «una educación íntegra en euskera para impulsar el estado vasco». Iturgaiz cree que «no hay que generalizar», aunque reconoce que «algo está ocurriendo en determinados ámbitos». Critica un sistema centrado en la enseñanza del euskera y no en valores de respeto y convivencia.

Agresiones al PP

Iturgaiz recuerda las agresiones a militantes de Nuevas Generaciones estos meses, empezando por la sufrida por su hijo Mikel en un partido de fútbol. «¡Te vamos a quemar vivo con tu puto padre!», le gritaron desde la grada en Guernica. El árbitro y los jugadores de los dos equipos le protegieron para no ser agredido: «Estoy muy orgulloso de él», dice el veterano dirigente del PP. «¿Y si quisiera dedicarse a la política?», le preguntamos. «Que elija lo que quiera en libertad», contesta sin dudar. Y cita varios casos más como el de otro militante de Nuevas Generaciones golpeado brutalmente en una discoteca por una chica de 20 años. Iturgaiz se pregunta: «¿Qué ha escuchado esa chica con tan solo 20 años de su familia, de su entorno… para tener ya ese odio?». «ETA intentó aniquilar al PP», señala. «Ellos, ahora, quieren meter miedo a los jóvenes vascos que son del PP o constitucionalistas para que se marchen de esta tierra por hartazgo. Quieren construir un ghetto y ellos ser los jefes, los que lleven el brazalete, en el ghetto». Iturgaiz cree que los jóvenes de su partido son un ejemplo para todos: «Los del PP vasco tenemos ya mucho callo. No nos callarán. No nos achantarán. No hincaremos la rodilla».