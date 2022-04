El pasado martes El Español lanzó un feroz ataque contra Javier Cárdenas digno de una tesis doctoral sobre manipulación informativa. El digital del sanchista Pedro. J. Ramírez titulaba Lluvia de zascas a Javier Cárdenas por meterse con Yolanda Díaz: «Estás tú como para hablar…», donde recurría a una flagrante mentira para desacreditarle: que Cárdenas «había sido despedido de Europa FM tras un escándalo relacionado con un sorteo benéfico» cuando lo cierto es que el locutor había donado lo recaudado para la investigación de una enfermedad rara, como reconoció elDiario.es. «Le hacen la pelota al Gobierno a cambio de subvenciones», sintetiza Cárdenas.

En la misma noticia, el digital de Ramírez criticaba al presentador de Levántate OK por mofarse del ridículo atuendo que lucía la ministra Yolanda Díaz en un evento social, pese a que el propio digital admitía que no le favorecía», contó Cárdenas anunciando en Levántate OK que pondrá una querella a El Español por mentir con tanto descaro.

«Estos días engañaron a sus lectores. Aquellos que leáis El Español, que sepáis que os engañan. Os adelanto que tenéis otra demanda. Tienen la poca vergüenza de, en su afán de defender a Yolanda Díaz -un tío que había sido el azote de la izquierda (se refiere a Ramírez)- ahora se encarga de hacerle la pelota y ser el escudero de una persona tan ridícula», afirmó Cárdenas este jueves en su podcast en OKDIARIO.

El periodista catalán quiso explicar también el tuit de la polémica: «Ya demostramos que eran bots, que eran granjas, personajes que no existían y pusieron fina a Yolanda Diaz en las redes, pero, aunque hubiera sido yo… ¿de verdad El Español tiene que defender a una ministra que nos está costando un dineral? ¡Que va de comunista, pero vive en un piso de 433 metros cuadrados…!», explica.

Feliz Domingo!! Hoy toca salir a comer con la gente q quieres y arreglarse un poco, como nuestra ministra Yolanda Díaz, la comunista del piso de 443 m² q le pagamos con nuestros impuestos. Así es ella: Discreta pero con clase! Alguien sabe a q hora es la función en la que actúa? pic.twitter.com/OgaZdtMPUL — Javier Cárdenas (@_javiercardenas) April 24, 2022

El presentador de Levántate OK señaló la mentira perpetrada por el digital de Ramírez: «Un escándalo que no llegó a nada. elDiario.es rectificó y me pidió disculpas. Después de haber estudiado las dos auditorías independientes se demostró que yo tenía razón, y que había donado todo lo prometido. A esta gentuza de El Español se les ocurre, con algo tan sensible y tan bonito como una rifa benéfica, mentir y poner en tela de juicio si me llevé el dinero o no», se defiende Cárdenas.

«Eres el perro faldero del Gobierno»

«Esto lo hacen porque reciben subvenciones. Escribidle en Twitter para decirle ‘gracias por quedarte con mis impuestos’. ¿Es verdad que el Gobierno socialista te ha dado 3 millones en subvenciones de los impuestos de todos los españoles? El Gobierno socialista al que antes atacabas, ahora eres su perro faldero», continuó Cárdenas.

Es más, el locutor retó a Ramírez a hacer «otra auditoría a las subvenciones que ha recibido y otra a la rifa benéfica» para que «quien se haya quedado con dinero, le dé 250.000 a una ONG». «Pero no has contestado todavía, espero que contestes, es tan sencillo como decir sí o no. ¿El dinero para el bolsillo, verdad?», sentenció el presentador.