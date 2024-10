Caos en las oposiciones de Justicia: obligados a examinarse otra vez sin saber aún si aprobaron en 2023

Caos en las oposiciones del Ministerio de Justicia: cientos de opositores han sido obligados a presentarse de nuevo al examen de oposición sin saber si estaban aprobados en la convocatoria anterior. El examen se ha celebrado el pasado sábado 28 de septiembre y los aspirantes han tenido que responder a las preguntas sin conocer las calificaciones finales del concurso de méritos. El ministerio que dirige Félix Bolaños ha ocultado estas notas durante siete meses, entre las que se encuentran opositores ya aprobados. El sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha denunciado estos hechos.

«El 28 de septiembre estaban convocadas unas 67.000 personas para cubrir 972 plazas en toda España, es decir, unos 70 aspirantes por plaza de media nacional, si bien esta cifra asciende hasta los 149 aspirantes por plaza en el cuerpo de auxilio judicial», anunció el sindicato STAJ. Y prosiguió denunciando que «lo llamativo y escandaloso es que hay opositores que saben que han superado dos de los tres ejercicios en el proceso selectivo anterior y que no les han publicado las notas del tercero, y otros que están únicamente pendientes de la baremación de sus méritos, pero todos se ven obligados a participar en las pruebas de este sábado, con el sacrificio psicológico y económico que ello implica».

Las primeras oposiciones se celebraron el pasado 2 de marzo y Justicia comunicó el listado de aptos y no aptos del primer y segundo ejercicio de dicha prueba el 29 de mayo de 2024. Las calificaciones no eran la nota definitiva, puesto que faltaban las calificaciones del tercer ejercicio, de tal modo que los opositores desconocían si habían pasado o no el proceso de selección a horas del examen. No ha sido hasta un día antes de presentarse de nuevo a la prueba cuando han conocido los resultados, sin embargo, desconocen su calificación final, ya que no se han comunicado si han pasado el concurso de méritos. De este modo, muchos opositores se han presentado al concurso libre sin saber si habían superado el proceso selectivo del concurso oposición.

«Puede darse la situación que alguno de los que se haya presentado o no se lleve una sorpresa porque los méritos cambien el que esté aprobado o no. Ante esta incertidumbre nosotros aconsejamos que se presentaran claro, pero lo suyo es que se vayan resolviendo antes de presentarte a otro proceso, porque puedes estar aprobado y continúas presentándote», explica un portavoz del sindicato STAJ en una conversación con OKDIARIO. Los sindicatos llevan años denunciando la incomprensible demora en la resolución de los procesos selectivos de Justicia y que cada año es más flagrante, hasta llegar al punto de que se solapen procesos selectivos por falta de planificación.

El Ministerio de Justicia aún tiene pendiente de resolver una convocatoria de estabilización abierta por concurso de méritos para los cuerpos de Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Gestión Procesal. Estas convocatorias están pendientes de revisión de las alegaciones a los méritos provisionales desde antes del verano. Además, también existe otra convocatoria de estabilización por oposiciones que también está pendiente de resolverse en Justicia.

Oposiciones suspendidas

El caos en las oposiciones de Justicia también se extiende a otros organismos. Éste es el caso del examen teórico para la cobertura de plazas en la categoría de Información y Contenidos de RTVE, que tuvo que suspenderse tras la filtración de más de un 80% de las preguntas. La prueba, que, inicialmente iba a celebrarse el pasado fin de semana, ha quedado aplazada al próximo 2 de noviembre. Así lo ha decidido la Comisión de Empleo de RTVE en una reunión urgente y extraordinaria celebrada en los estudios de Prado del Rey. La corporación ha denunciado los hechos ante la Policía y ha abierto una investigación para depurar responsabilidades y esclarecer lo antes posible, qué y cómo ha sucedido.

Las oposiciones a Guardia Civil convocadas también el pasado fin de semana se suspendieron. «Habiéndose detectado un error en el etiquetado de una de las cajas recepcionadas y precintadas con los exámenes de conocimientos de las pruebas de acceso para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, es necesario suspender las pruebas convocadas para el día 29 de septiembre», informó el cuerpo policial en un comunicado.