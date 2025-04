Caos en la estación de Atocha por el apagón: «La información fue nula, Sánchez sólo protege a su familia»

Miles de personas quedaron atrapadas este lunes en la estación de Atocha durante el apagón que dejó a casi toda España sin luz. Allí el caos fue evidente, debido a que se suspendió el servicio de trenes de Cercanías y Media y Larga Distancia por la falta de electricidad.

OKDIARIO pudo hablar con varias de las personas que quedaron atrapadas, que mostraron su enfado con la administración del Gobierno de Pedro Sánchez. «Sánchez ha dado mala información, una información nula, porque él nunca sabe nada, sólo sabe proteger a su familia», dijo una mujer.

Mientras, otra joven explicó que vivió un auténtico caos porque «los autobuses no paraban, no había taxis y no había suficiente Policía para regular el tráfico». Además, otro hombre mostró su indignación, asegurando que «él estaba preparado para esto, pero los demás, no».