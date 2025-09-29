Buxadé critica la financiación europea a China: “¿Tú crees que necesita nuestro dinero?”

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha denunciado este lunes 29 de septiembre que la Comisión Europea ha destinado más de un millón de euros a un proyecto de descarbonización en instituciones educativas de Yunán, en el sur de China. «¿Tú crees que China necesita nuestro dinero? Sánchez y Von der Leyen sí lo creen. Han enviado más de un millón de euros de dinero público europeo, es decir, de tu dinero, para un plan estratégico de descarbonización en una provincia chin», ha afirmado el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Jorge Buxadé de China. El gigante comunista asiático es el mayor acreedor del mundo y controla gran parte de la deuda de Estados Unidos.

La denuncia de Buxadé se produce a partir del estudio de Vox de 2.400 subvenciones de la Unión Europa a proyectos de Asia y África, entre otros. Con la información recogida y analizada en el estudio citado, Vox ha lanzado este domingo 28 de septiembre la campaña Chiringuito Europa, en la que se desvela, entre otros, el proyecto citado de China. En la misma, a través de carteles dispuestos en diferentes ciudades españolas, como Valladolid o Madrid, documenta el despilfarro de la Unión Europea.

Cientos de millones a África y Asia

En los diferentes carteles, Vox ha mostrado ejemplos concretos y documentados, que se pueden leer a continuación:

17 millones para Ghana

17 millones de euros para proyectos de «resiliencia climática» en Ghana. En este sentido, Vox ha resaltado que la Unión Europea destina todos estos millones al país africano mientras los jóvenes españoles no pueden comprarse una casa.

230 millones a sostenibilidad en Lesoto

230 millones de euros para programas de «desarrollo sostenible» en Lesoto, mientras las familias españolas no pueden pagar los libros de texto de sus hijos.

Cinco millones para el campo en Tanzania

Más de 5 millones de euros en «proyectos hortícolas inclusivos» en Tanzania. En este sentido, Vox subraya la citada subvención a este proyecto mientras «agricultores se arruinan por las políticas verdes de Bruselas y la competencia desleal de Marruecos».

Más de 2 millones para «queer interseccionales»

2,3 millones de euros en «resistencias queer feministas interseccionales», mientras en España las mujeres viven cada día con más inseguridad en las calles.

15 millones para inmigración en Canarias

Casi 15 millones de euros para «fomentar la inmigración ilegal en Canarias, mientras miles de familias españolas siguen malviviendo en barracones».

Más de 1 millón para descarbonizar China

Más de 1 millón de euros para «descarbonizar China», la segunda potencia económica mundial. Mientras, Vox destaca que millones de españoles no pueden llenar la cesta de la compra.

Buxadé ha subrayado de China que se trata de «una dictadura que lidera las emisiones mundiales, que quema carbón a niveles récord y que nos inunda con productos contaminantes fabricados sin normas medioambientales ni derechos laborales». Y ha añadido que «mientras tanto, los europeos pagamos su transición ecológica. Esto no es ayuda al desarrollo, es sumisión climática, servilismo y traición a los contribuyentes europeos».

El eurodiputado advirtió de que este caso “no es excepcional”, sino que “forma parte de un modelo en el que la Unión Europea castiga a los europeos con impuestos, censura energética y pobreza, mientras regala dinero a dictaduras comunistas para quedar bien en Bruselas”.

Buxadé ha destacado que Vox seguirá denunciando estas partidas a través de la campaña Chiringuito Europa: «Vamos a fiscalizar euro por euro todos sus despilfarros, aunque los grandes medios callen».