El diputado de Junts Josep María Cercera se ha negado a realizar sus discursos en castellano y ha intervenido en catalán en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a pesar de no tener traducción simultánea al español, lo que ha generado las críticas de la oposición, PP y Vox. Al contrario que el representante de Junts, su homóloga de ERC Pilar Vallugera se ha tratado de traducir a sí misma y se ha mostrado desafiante con la presidencia: «Si me quieren expulsar, me expulsan».

La política del PP, María Jesús Moro, ha sido la primera en poner el grito en el cielo por el uso del catalán en una Comisión en la que no podía traducirse al castellano de forma simultánea: «No nos preocupa el catalán en absoluto, lo que nos preocupa es que cuando se reformó el reglamento de la cámara ya dijimos que hay que facilitar los instrumentos adecuados», ha declarado.

La portavoz popular ha señalado la importancia de que para «debatir» hay que «entenderse» y ha criticado que se utilice esta lengua cuando no había dispositivos que tradujeran los discursos al castellano.

La solución que ha propuesto el presidente de la Comisión, Francisco Lucas, ha sido la de entregar los textos de las intervenciones en castellano a los parlamentarios y que ese texto fuera el que aparecería en el diario de sesiones.

Sin embargo, esto no ha resultado suficiente para los diputados de la oposición. Desde Vox, Carlos Flores, ha denunciado «no poder entender el debate» y ha criticado que su «derecho constitucional al ejercicio del cargo público representativo» se veía dañado por ello.

«Dicho derecho no se suple con la entrega de un texto en otro idioma, entre otras cosas porque seguramente no habrá un protocolo notarial que acreditará la coincidencia entre la intervención oral y la intervención escrita», ha censurado Flores.

«Una doble vulneración»

«Aquí tenemos una doble vulneración», ha enumerado el diputado de Vox. Carlos Flores ha identificado el primero como «una vulneración de un acuerdo adoptado en esta Cámara con nuestro voto en contra, por descontado, que es el de uso de las lenguas autonómicas en los debates en pleno y en comisión». Y el segundo, que considera «muchísimo más grave», se trataría de una «vulneración del derecho al cargo público de quienes no entienden o no desean entender el catalán», según el representante de la formación de Abascal.

Vallugera ha informado a los políticos presentes que su intención inicial era la de realizar su discurso en castellano, hasta que estuviesen listos todos los medios técnicos que permitan la traducción. «Pero visto cómo ha reaccionado a la oposición con aquella capacidad que tienen de hacerlo todo fácil pues la vamos a hacer en catalán y además no la llevo escrita. A partir de aquí, yo lo lamento, pero si me quieren expulsar, me expulsan», ha espetado la política independentista.

Finalmente, la portavoz de ERC ha decidido entreverar su discurso en catalán con traducción, hecha por ella, al español, aunque el portavoz de Junts, Josep María Cercera, sí que ha cumplido con lo que en un principio anunsiaba y ha realizado sus intervenciones en catalán.