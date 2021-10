Boris Johnson ha alabado la apuesta de Iberdrola por el Reino Unido. Después de reunirse con Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica española, este miércoles el primer ministro británico ha agradecido la apuesta de la cotizada por el Reino Unido. «Iberdrola no sólo va a suministrar energía a 2.7 millones de hogares británicos, también va a potenciar nuestra economía con la creación de 7.000 puestos de trabajo de alta cualificación», ha señalado Johnson.

La políticas energéticas del Reino Unido y España son como el día y la noche. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se muestra incapaz de reducir la factura de la luz –todas sus medidas han sido estériles– y convierte a las eléctricas en las culpables de sus desastrosa política energética, el Reino Unido agradece y da la bienvenida a una de las eléctricas españolas más importantes, Iberdrola.

.@iberdrola’s £6bn planned investment in UK offshore wind is a huge vote of confidence in our Green Industrial Revolution.

It’s not only going to help power 2.7 million British homes, but will electrify our economic recovery and create 7,000 high-skilled jobs. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 20, 2021

Este martes, Boris Johnson mantenía un distendido encuentro con el presidente de la eléctrica española, Ignacio Sánchez Galán. Johnson es consciente de la crisis energética derivada del alza del precio del gas y de la más que anunciada subida del precio del barril de petróleo. Además, su posición de debilidad tras el Brexit obliga al premier británico a tomar decisiones. Y una de esas decisiones es apostar por la explotación de nuevas fuentes de energía. «Tú siempre serás bienvenido a Reino Unido», le decía Johnson a Galán en un encuentro que ha servido para asentar las bases del desembarco de Iberdrola en las islas e iba más allá: «Gracias por tus inversiones y el compromiso con este país».

En el camino se han encontrado la necesidad del Reino Unido y la capacidad de Iberdrola para dar soluciones. «Iberdrola planea invertir 6.000 millones de libras en Reino Unido, en instalaciones de energía eólica offshore, una apuesta por la Revolución Industrial Verde», ha escrito Boris Johnson en sus redes sociales.

Sablazo en España

Lo que en Reino Unido se ha convertido en una relación win-win con una de las principales eléctricas de Europa, en España el panorama es bien distinto. El precio de la luz se ha disparado desde que Sánchez está en La Moncloa. Mientras el Gobierno aprueba leyes feministas o de memoria histórica, los consumidores ven cómo sus recibos de la luz se encarecen. El precio de la factura empieza ya a ser insostenible para hogares y negocios.

Sánchez ha tratado por todos los medios de repercutir el encarecimiento de la energía en las propias compañías eléctricas. Una medida a la desesperada para evitar la sangría de votos y el rechazo de sus propios socios de coalición, Podemos, que se ha desmarcado de las políticas aprobadas en el Consejo de Ministros del que forman parte.

El sablazo a las eléctricas que tenía planeado Sánchez, de unos 3.200 millones, se ha visto reducido después de que el PNV pusiera sobre la mesa el rechazo a los Presupuestos socialcomunistas para evitar unas políticas que lo que iban a provocar era perjuicio a la industria vasca. Además, desde Bruselas ya han advertido a Sánchez sobre sus medidas, que consideran que vulneran los principios de libre competencia que marca la UE.