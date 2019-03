Begoña Gómez y las ministras corean burlas contra C’s: “¡Feminismo liberal, ridículo total!”

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha aparecido en la manifestación del 8-M junto a la vicepresidenta Calvo, varias ministras y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. Han gritado a Ciudadanos "¡feminismo liberal, ridículo total!"

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este viernes a la manifestación feminista del 8-M impulsada por la izquierda con motivo del Día Internacional de la Mujer. Gómez ha aparecido junto a la vicepresidenta Carmen Calvo, varias ministras y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.

En los días previos a esta marcha altamente ideologizada, a la que no han acudido por este motivo representantes de PP y VOX, el PSOE ya había utilizado la imagen de Begoña Gómez para animar a la participación en este 8-M, en un recorrido comprendido entre Atocha y la Plaza de España.

En declaraciones a la prensa, la vicepresidenta del Gobierno ha arremetido contra “las derechas”, en alusión a PP, C’s y VOX, por estar “descolocados” ante la celebración del 8 de Marzo, por “no haber contado nunca con las mujeres”, ni “haber encontrado su sitio” al hablar de feminismo.

Calvo ha afirmado que los partidos de derecha “se confunden con el feminismo, no lo reconocen, ni lo entienden, ni lo respetan”, además de “reformularlo de una manera completamente ridícula”. “Éste no es su sitio. Es el problema que tienen las derechas, que nunca han contado con nosotras y ahora no saben qué hacer, ni dónde colocarnos. Están absolutamente descolocados. Por eso, no están aquí, ni los esperamos. No saben cómo manejar este asunto”, ha señalado la número dos del Ejecutivo de Sánchez, según informó Efe.

“Desbarrar constantemente”

A su juicio, la derecha “no ha estado nunca en las grandes batallas” que han dado las mujeres, como la del aborto, y su confusión sobre este asunto les hace “desbarrar constantemente”. La ministra de Igualdad también ha acusado a PP, C’s y VOX de “manipular la idea de feminismo” y de pensar que esta corriente era un asunto de “cuatro radicales”. Además, Calvo, Lastra y las ministras han coreado gritos como “¡feminismo liberal, ridículo total!”, en referencia a la postura de Ciudadanos en este ámbito, que ha estado presente en la marcha, pese a no compartir su manifiesto.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha alertado este viernes que “al trío de Colón”, en referencia a PP, Ciudadanos y VOX, “se le para los pies” garantizando los derechos sociales y laborales para hombres y mujeres.

Tras mostrarse “orgullosa” por el “ejemplo democrático al mundo” que supone la multitudinaria marcha de Madrid, Montero ha insistido en que “a los que quieren volver al pasado” no se les detiene “con medias tintas” sino “blindando derechos”. En esta misma línea, su compañera de partido Sofía Castañón ha destacado que el feminismo es y será la “brújula democrática” que garantiza, a su juicio, la justicia social. “El suelo se está moviendo y por eso hay reacciones como las que está habiendo”, informó Ep.