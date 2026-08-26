Aznar visitará este jueves Ceuta tras denunciar la «actitud claudicante» de Sánchez con Marruecos

El ex presidente del Gobierno José María Aznar visitará este jueves Ceuta con motivo de la crisis que vive la ciudad autónoma desde finales de julio tras la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales desde la frontera con Marruecos.

FAES, la fundación que dirige Aznar, denunció la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para gestionar la crisis migratoria, acusándole además de no haber anticipado el «efecto llamada» a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente, con un refuerzo de los dispositivos de control en la frontera con Marruecos.

FAES, en un comunicado difundido el 31 de julio, criticó la «actitud claudicante» del Gobierno, al que acusaba de haber «abandonado» Ceuta y Melilla. Dos ciudades sometidas a la «asfixia comercial marroquí» y a una «política servil hacia Rabat», «trufada de concesiones inconfesables».