La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha remarcado este martes que las medidas de ahorro energético impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez terminan justamente cuando está previsto que arranque la precampaña para las elecciones generales, que según confirmó el socialista la semana pasada se celebrarán en diciembre de 2023.

El Consejo de Ministros aprobó este lunes un paquete de medidas entre las que se incluye poner la temperatura a un máximo de 19 grados en invierno y a un mínimo de 27 en verano en los edificios administrativos, espacios comerciales, estaciones de autobús, tren y aeropuertos, entre otros, hasta el 1 de noviembre de 2023, casualmente, un mes antes de la cita con las urnas.

Así lo ha recordado la presidenta madrileña, en sus redes sociales, donde ha escrito «Sánchez dice: España se apaga hasta que comience mi campaña electoral para ser solidarios ‘con la UE’. La respuesta es NO: reduzca 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios».

Además, Díaz Ayuso ha avanzado que Madrid no sólo no va a aplicar las medidas del Gobierno, sino que además va a estudiar el Real Decreto que las recoge para analizar su constitucionalidad y, en su caso, recurrirlo ante el órgano competente.

«Vamos a analizar seriamente el Real Decreto y si no es constitucional, lo recurriremos ante el TC. Todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar», ha proclamado este martes el vicepresidente y portavoz del Gobierno Autonómico, Enrique Ossorio.

«Somos plenamente solidarios con las decisiones de la Unión Europea. Y si la Unión Europea, ante el problema de la guerra de Ucrania, dice que hay que ahorrar energía, somos plenamente conscientes de eso. Lo que nos preocupa es un Gobierno que no afronta los problemas con seriedad, sino que adopta medidas que al final no consiguen los objetivos que se buscan, que es algo a los que nos tiene acostumbrados desde hace muchos años», ha agregado.

Además, la propia presidenta, que se encuentra de vacaciones, pero ha utilizado las redes sociales para expresar su opinión a estas medidas, ha planteado que «antes de cerrar, prohibir, apagar, ¿por qué no hablar a los ciudadanos y a otras administraciones como a adultos y pedirles colaboración en base a un criterio claro?».

Asimismo, ha apuntado que «no puede aplicarse el mismo plan en un pueblo que en una ciudad, ni siquiera en dos ciudades distintas» y ha opinado que medidas como la de apagar los escaparates y monumentos a las diez de la noche provocan «oscuridad, pobreza, tristeza» mientras que el Ejecutivo de PSOE y Podemos, «el Gobierno más caro de la historia y el más autoritario en el peor momento», no se aplica ningún recorte.