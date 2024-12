Ayuso reta a Sánchez: «Si quieres un Estado federal, llévalo a las urnas para que los españoles decidamos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retado al jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, con quien ha estado reunido este viernes, junto al resto de mandatarios autonómicos, en la Conferencia de Presidentes que se celebraba este viernes en Santander. «Si quieres un Estado federal, llévalo a las urnas para que los españoles decidamos», ha afirmado la líder del PP de Madrid.

En su turno de palabra, la presidenta autonómica ha asegurado que todos los españoles son «iguales ante la ley, ante las oportunidades». «No somos un Estado federal, si alguien quiere cambiar todo esto, le animo a que lo ponga en su programa electoral y que se presente ante los españoles», ha subrayado.

Además, Ayuso ha criticado que Sánchez se presente con el mensaje de «queremos cambiar el modelo y vamos a ser la República Federal y Cataluña va a ser una nación con caja propia y con los funcionarios propios y con Hacienda propia». «Bueno, pues lo llevamos todos a unas elecciones y que los españoles decidan», ha espetado la dirigente popular.

«Mientras tanto, somos un único país, 17 regiones y todo lo que es de todos se tiene que debatir abiertamente en confianza, porque es para decidir entre todos qué España queremos», ha asegurado.

Ayuso también ha defendido que Madrid «no es una comunidad de ricos y que si se condona deuda, sea para ayudar a Valencia que ya heredó una deuda que les imposibilita para pagar cosas más necesarias y ahora han sufrido la catástrofe de la DANA», ha dicho la presidenta.

«Me gustaría que me explicaran que es esto de condonar deudas, condonas deudas y qué: ¿se evaporan las dudas y quedamos en tablas? Por supuesto que no, esto lo van a heredar las siguientes generaciones. La deuda billonaria que tiene el Estado se queda ahí. Por tanto, te lo perdono. ¿Me lo devuelves? Me parece profundamente injusto y proporcionalmente una locura», ha explicado la líder regional.

Por último, Ayuso ha propuesto crear una Secretaría de Estado de Emergencias y una Ley de Coordinación de Servicios de Extinción de Incendios para mejorar la respuesta a catástrofes. Además, ha propuesto la adscripción de AEMET al Ministerio del Interior para incrementar su capacidad de análisis, seguimiento y estudio del impacto de los riesgos relacionados con meteorología y climatología.

También ha puesto el foco en la necesidad de una Ley de Coordinación de Servicios de Extinción de Incendios y Salvamentos para aprovechar de manera eficaz, ante grandes emergencias, las capacidades de los 22.000 bomberos que hay en los más de 120 servicios en España. Y para finalizar, ha pedido la construcción de infraestructuras hidráulicas y de otras características nacionales que eviten inundaciones como las de Valencia.

Saludo frío

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha saludado fríamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el inicio de la XXVII Conferencia de Presidentes. El Rey de España, Felipe VI, también ha asistido al saludo de Sánchez a los mandatarios de las comunidades y ciudades autónomas.

Es la primera vez que Sánchez y Ayuso se saludan desde julio de 2021, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid acudió a Moncloa para una reunión entre ambos. En total, sólo han tenido dos reuniones bilaterales. La primera fue en la sede del Ejecutivo autonómico, en 2020, en la que se dieron cita con el icónico fondo de 24 banderas, 12 de España y 12 de la Comunidad.

Tampoco se han visto este año. Y es que Ayuso fue la única líder de una comunidad autónoma que se negó a asistir a las reuniones bilaterales de Sánchez con los líderes autonómicos en Moncloa de hace unos meses. La dirigente madrileña declinó acudir a este encuentro por las cesiones de Sánchez a sus socios separatistas, como el cupo catalán que el PSOE pactó con ERC a cambio de que Salvador Illa sea el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. La reunión estaba prevista para el 25 de octubre de 2024, pero nunca se produjo.