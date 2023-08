Así se mofó de Puigdemont uno de los diputados que ahora le cede el PSOE: «El marqués de Waterloo»

Marc Lamuà, diputado del PSC por Gerona, es uno de los parlamentarios que el Grupo Socialista de Pedro Sánchez ha prestado a Junts, el partido de Carles Puigdemont, para que pueda tener grupo propio en el Congreso y recibir mayores subvenciones. Lamuà ha estampado su firma junto a las huestes del prófugo ex presidente de la Generalitat, pero no puede decirse que le tenga a éste especial estima, a tenor de sus comentarios en redes sociales. El diputado del PSC ha definido, por ejemplo, a Puigdemont como el «Marqués de Waterloo», en alusión a su residencia belga donde se haya fugado de la Justicia española.

Así, son varios los mensajes contra Puigdemont que ha lanzado Lamuà en estos años en redes sociales. En octubre de 2019 cargó de esta manera contra el cabecilla de Junts, formación a la que ahora asiste para que pueda constituir grupo parlamentario propio y acceder a más recursos públicos. «El valor de quien huye de Catalunya a Toledo, sólo equiparable al de quien huyó de Catalunya a Waterloo. Las dos caras del procés, los que hunden una sociedad en la misera y la confrontación, los primeros en abandonarla a su suerte. Y así todo. Pobre Catalunya», escribió Lamuà. Fue el catalán Juan Carlos Girauta quien se presentó por Toledo en las listas de Ciudadanos al Congreso.

En otros comentarios, Lamuà se refiere a los miembros de Junts como «los de la República de las maravillas súper mega progresista» o dice de ellos que son «un poco de derechas». Los otros tres diputados que el PSC ha prestado al partido de Puigdemont son Blanca Cercas, electa por Gerona, Andreu Martín y Valle Mellado, ambos por Tarragona.

Firma de los cuatro diputados del PSC facilitando a Junts grupo propio.

En concreto, conseguir grupo parlamentario propio en el Congreso permitirá a Junts y a ERC -a quien Sumar le ha cedido dos diputados- percibir más dinero, disponer de más tiempo de intervención en los debates, formular semanalmente preguntas al Gobierno y mayor capacidad para defender iniciativas legislativas y de control en las sesiones plenarias, entre otras ventajas, recoge Ep.

Se da la circunstancia de que los dos partidos independentistas catalanes no cumplen los requisitos que establece el reglamento del Congreso para formar grupo parlamentario propio, pues no superan los 15 diputados, no llegan al 5% de voto en toda España y ni siquiera alcanzan el 15% en las circunscripciones donde se han presentado.

Desde el primer momento han negociado con el PSOE de Pedro Sánchez tener grupo parlamentario propio, y esta cuestión formó parte del acuerdo que los separatistas alcanzaron con los dos partidos del Gobierno -actualmente en funciones- para que los socialcomunistas se asegurasen la mayoría de control en la Mesa del Congreso.

Por su parte, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP y diputado por Madrid, Borja Sémper, denunció esta cesión de diputados a favor del independentismo porque «no es edificante, ya que es una técnica que fuerza las costuras de la norma, altera el resultado de las elecciones y supone una carga económica para los recursos públicos», manifestó en Rne.