Puigdemont renunciará al referéndum si Sánchez le da «más garantías» con la amnistía

El referéndum ya no es una línea roja para Junts. Eso sí, seguirá formando parte de las negociaciones hasta la firma del acuerdo definitivo entre Carles Puigdemont y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Pero, según explican fuentes cercanas al ex president de la Generalitat consultadas por OKDIARIO, su formación prioriza la amnistía a «un referéndum que ya se hizo» y que, afirman, «se ganó», en referencia al golpe del 1-O. Este cambio de posición responde a que en Junts consideran que Sánchez «no tragará» con ambas peticiones de máximos. Los socialistas han explorado la vía del artículo 99 de la Constitución para celebrar un referéndum no vinculante. Una opción que no se descarta, pero que satisface más a ERC que al partido de Puigdemont.

Tras las elecciones del 23 de julio, y saberse en Junts imprescindibles para la formación de Gobierno, la ex presidenta del Parlament y líder del partido Laura Borrás ya puso sus cartas sobre la mesa. Aseguró que no investirían «a ningún presidente del Estado español» que no abordase «la solución del conflicto político con Cataluña». «Y eso pasa por abordar la amnistía y la autodeterminación», advirtió.

Ahora, con el apoyo de los junteros a la elección de Francina Armengol como nueva presidenta del Congreso -tras encarrilar de forma secreta el compromiso de Pedro Sánchez a abordar la amnistía, algo que hasta ahora siempre había rechazado-, Puigdemont y los suyos empiezan a rebajar sus exigencias en privado. «Mover al PSOE hacia una amnistía era impensable», explican fuentes de Junts, que consideran también que «hay que aprovechar» la coyuntura para apretar con sus reclamaciones.

«No queremos ser un problema»

Pero que Sánchez acepte la amnistía y un referéndum, sostienen, «va a ser muy difícil, casi imposible». Y los negociadores de JxCat, con Carles Puigdemont a la cabeza, prefieren ir a lo seguro en lugar de hacer descarrilar unas negociaciones que tienen de cara. Junts hace de la necesidad virtud y en el partido están dispuestos a obligar a Sánchez a rectificar una vez más su política con el separatismo. «Todo a su tiempo y en su justa medida», explican.

Borrás avisó tras las elecciones que «si tiene que llegar la hora de la política, tiene que llegar la hora de abordar lo que no puede llamarse problema catalán». «Porque no queremos ser un problema, queremos ser una solución a través de medidas democráticas y políticas». Hasta ahora, Junts se había desmarcado de la estrategia de ERC con la mesa de negociación con el Gobierno y podrían volver a hacerlo, dejando solo a Pere Aragonés reclamando un referéndum que Junts opina que «ya se hizo». De hecho, en el partido reclaman a Puigdemont «implementar el resultado» de ese referéndum y no realizar uno nuevo.

Aunque el pacto para la Mesa del Congreso -con un giro de guión inesperado de madrugada que cambió la posición de Junts- hace presagiar que la investidura de Sánchez está más cerca que antes, los de Puigdemont se oponen a esa lectura. «Estamos en la misma posición que el día después de las elecciones», advirtió el pasado jueves Puigdemont tras apoyar al PSOE. Preguntados por la opción de una repetición electoral, replican que «eso lo decidirá Pedro Sánchez, que tendrá el problema catalán en su mesa».