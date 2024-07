Ignacio Higuero seguirá como consejero en el Gobierno de Extremadura, liderado por María Guardiola (PP), concretamente al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Lo hace tras tramitar su baja como afiliado de Vox. Se trata del primero consejero que se ha rebelado contra el líder de la formación, Santiago Abascal, que este jueves anunció la ruptura de Vox con el PP en los Ejecutivos autonómicos donde gobernaban en coalición: Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. Esta decisión se tomó tras el cónclave convocado por Abascal en la sede de Vox después de que el PP aceptase el reparto obligatorio de 400 de menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas, procedentes de Canarias y Ceuta.

Su continuidad en la Junta de Extremadura ha sido anunciada a primera hora de este viernes, en una comparecencia pública en la que han aparecido juntos Ignacio Higuero y María Guardiola. Higuero ha tramitado también su baja como militante de Vox con el fin de continuar en el Ejecutivo regional y tras haber desacatado la directriz impuesta por Abascal y el resto del partido a sus consejeros autonómicos. «Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Nos han cambiado las reglas a mitad de partido y no me parece leal», ha señalado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en la Junta de Extremadura.

Ignacio Higuero es un político cuya trayectoria profesional está vinculada a Extremadura. Se licenció en Marketing por la Universidad San Pablo CEU en 1993. Empezó su carrera como trabajador en Sierra de San Pedro S.L., empresa dedicada a la «caza captura de animales y servicios relacionados con las mismas» y cuya actividad se desarrolla en la sierra que lleva el mismo nombre y que se ubica en la cordillera de los Montes de Toledo, en Cáceres. Durante 14 años fue presidente de la Asociación de Profesionales de Caza de Extremadura, concretamente entre 2009 y 20023. Actualmente es director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca.

«No comparto el giro de Vox»

A principios de octubre de 2023 tomó posesión como Consejero Gestión Forestal y Mundo Rural en la Junta de Extremadura, con María Guardiola al frente del Gobierno regional. Sustituyó en el cargo a Camino Limia. «No hay consejería de Vox, lo que hay son consejerías del Gobierno de Extremadura», recalcó en una entrevista concedida a Región Digital. Unos meses después ha remarcado que continuará en el cargo dentro del Gobierno del PP en la comunidad autónoma y a pesar de la ruptura de Vox con los de Alberto Núñez Feijóo.

«Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Yo me uní a este proyecto, el proyecto era defender a Extremadura, que Extremadura avanzara, sacar a Extremadura de esas políticas de izquierdas que nos tenían absolutamente en la última cola de todo», ha asegurado Ignacio Higuero este viernes en la rueda de prensa que ha protagonizado con María Guardiola.

El que fuera consejero de Vox ha remarcado que seguirá en el Ejecutivo regional porque lo considera un «proyecto muy bonito». «El proyecto era muy bonito, ilusionante y yo me uní a él para defender a los extremeños y a Extremadura. Desgraciadamente nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido, y a mí no me parece leal y no me parece honrado», ha indicado.

Ignacio Higuero ha querido mostrar también su buena sintonía con la dirigente del PP en la Junta de Extremadura. «Yo, María, te lo quiero decir de corazón, desde el primer momento que entré en el Gobierno de Extremadura me he sentido muy arropado por ti y por todos mis compañeros del Consejo de Gobierno. Lo que sí hice siempre fue dejar el carné en la puerta del Consejo de Gobierno cuando íbamos a entrar y mi ilusión y lucha diaria ha sido por y para los extremeños», ha sostenido.

«Deseo lo mejor a Vox»

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en Extremadura ha deseado «lo mejor» a Vox, aunque no ha querido revelar la respuesta que le ha dado la dirección nacional del partido de Santiago Abascal tras comunicarle que pretendía mantener su cargo en el Ejecutivo autonómico.

«La respuesta desde mi partido ha sido que es una decisión mía, una decisión personal. Yo soy una persona honrada, que voy de frente, les deseo lo mejor. Les he dicho que tienen un amigo para lo que necesiten, y la conversación se queda entre mi partido y yo», ha puntualizado.

En este sentido, ha admitido que ha mantenido «muy poca comunicación desde Madrid» durante los últimos días, al ser preguntado sobre si ha hablado con sus compañeros de Vox en el grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura. «Yo estos días desgraciadamente desde Madrid hemos tenido muy poca comunicación. Yo sí he hablado con Madrid esta mañana, y mis compañeros de Vox Extremadura me llamó ayer Óscar (Fernández), es la única llamada que tuve, y Ángel Pelayo por la mañana. No he tenido más llamadas de Vox», ha reconocido.

Tras estas declaraciones, cuestionado sobre si se ha sentido poco arropado por sus compañeros de Vox, Higuero ha afirmado lo siguiente: «Pues no, no me he sentido nunca solo. Los cinco diputados de Vox son amigos personales, magníficas personas, pero que no me hayan llamado en 24 horas no significa que no haya estado nunca apoyado, y he sentido su apoyo siempre».