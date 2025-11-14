El Gobierno de Pedro Sánchez busca la fórmula para atraer a los jóvenes a la administración pública. Una de sus últimas propuestas pasa ahora por conceder un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a todos aquellos que estén preparando una oposición. La medida no es más que una nueva paguita con la que el Ejecutivo busca ampliar la bolsa de subvencionados a costa de los impuestos de todos los españoles.

El plan del Ejecutivo para hacer atractivo el acceso a la función pública forma parte de la denominada Ley Bolaños. Según reza en uno de sus apartados, los opositores a la carrera judicial y a la carrera fiscal, así como a la Abogacía del Estado o a letrado de la Administración de Justicia, «tendrán derecho a solicitar una beca pública».

La cuantía, además, «nunca podrá ser inferior» al SMI «en su cómputo anual». Se concedería anualmente y la misma podría ser prorrogada hasta un máximo de cuatro años. A los datos, los opositores tendrían que recibir, como mínimo, un sueldo mensual de 1.184 euros.

De estar cuatro años preparándose para acceder a una plaza dentro de la administración, podrían recibir una cuantía que superase los 56.000 euros. Unos sueldos públicos, en definitiva, que estarían sufragados a costa de los impuestos de todos los españoles.

Más ayudas a los opositores

El Grupo Socialista en el Congreso, a través de una Proposición No de Ley (PNL), insta al Ejecutivo de Sánchez a continuar con el desarrollo de «medidas de apoyo a la juventud en la preparación para el acceso a la función pública». Ello, en línea con las «ayudas económicas directas» que, desde la administración del Estado, se destinan a ayudar con los gastos que conlleva la preparación de unas oposiciones.

También, piden al Gobierno abordar nuevas vías, en el marco de la estrategia Consenso por una Administración Abierta, para ayudar a preparar y orientar a los jóvenes a unas oposiciones para el acceso a la función pública.

Las becas de Bolaños

La medida tiene su espejo además en el paquete de ayudas del Ministerio que dirige el socialista Félix Bolaños. Se trata de las becas SERÉ destinadas a apoyar económicamente a los opositores al cuerpo de jueces y fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y abogacía del Estado.

Las becas, que este año han sido un total de 1.300, han contado con una dotación económica que asciende a los 15,6 millones de euros. Las mismas conceden además a cada solicitante hasta 12.000 euros al año durante un máximo de cuatro hasta que consigan su plaza.