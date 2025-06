Armengol blinda a Sánchez: esquivará el control del Congreso desde el miércoles hasta septiembre

Francina Armengol consuma el plan para mantener a Pedro Sánchez lejos del control parlamentario. Este martes, la Mesa del Congreso califica la petición de ERC y Podemos para que el presidente del Gobierno rinda cuentas por los escándalos que le acorralan. La iniciativa no se admitirá a debate hasta el día 17 y este miércoles será el último que Sánchez se presente a examen. El también líder del PSOE no volverá al Pleno hasta septiembre.

Con el calendario de la Cámara Baja próximo a terminar, corre el tiempo en contra para que los grupos parlamentarios pidan explicaciones a Sánchez por los numerosos casos de corrupción que le atenazan. El más reciente, el de la ex militante del PSOE, Leire Díez; también el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que este lunes ha sido llamado a juicio por un delito de revelación de secretos.

Tal y como informó OKDIARIO la semana pasada, en los planes de la socialista Armengol estaba dilatar al máximo posible los tiempos para que Sánchez no tuviese que rendir cuentas por ninguna causa. El Congreso de los Diputados, que reúne este martes a la Mesa con mayoría del PSOE y Sumar, va a calificar la solicitud de comparecencia presentada por ERC y Podemos para que el presidente del Gobierno aclare el conocido como caso de las cloacas.

No obstante, una vez haya sido calificada la iniciativa, no será hasta la próxima Junta de portavoces cuando se incluya en el orden del día y se lleve así a su correspondiente debate. En caso de cumplirse las fechas, la solicitud de comparecencia del presidente a propuesta de sus socios de legislatura no vería la luz hasta el próximo día 17 de junio. Un día de Pleno y de sesión de control al Gobierno en el Congreso al que, sin embargo, Sánchez no acudirá.

Las siguientes fechas en el calendario para que el presidente socialista del Ejecutivo pudiese dar cumplimiento a esta demanda serían los días 24 y 25 de junio. Sin embargo, la coincidencia con la celebración de una nueva Cumbre de la OTAN en La Haya hará imposible que Sánchez pueda responder.

Último «cara a cara» con Feijóo

Según el actual periodo de sesiones, Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se verán las caras por última vez este miércoles antes de las vacaciones. Un momento importante sin embargo ya que se escuchará al presidente del Gobierno ser increpado por la oposición tras semanas guardando silencio.

En este sentido, desde el PP han recordado el tiempo que Sánchez viene despreciando tanto a los medios como a las instituciones. «42 días sin responder a preguntas de la prensa, 11 meses sin conceder una entrevista en un medio de comunicación español, 15 meses sin asistir a una sesión de control al Senado», han recordado en un mensaje transmitido a través de los perfiles del partido en distintas redes sociales.

Explicaciones por García Ortiz

Una semana después de que la socialista Armengol se negara a tramitar su petición para que Sánchez diese explicaciones antes de que terminase el curso parlamentario, el Grupo Popular comandado por Miguel Tellado ha registrado de nuevo este lunes otra solicitud para que el presidente del Gobierno informe sobre las indicaciones que habría recibido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte de su Gobierno.

Según han remitido fuentes del PP a OKDIARIO, se trata de una petición para explicar los motivos de la actuación del jefe del Ministerio Público el pasado 13 de marzo de 2024, así como de los días posteriores, relacionados con un delito de revelación de secretos.

En concreto, se trata de la filtración del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía con un ciudadano anónimo, el empresario Alberto González Amador, pareja también de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.