Aparece una corona de flores fúnebre frente a la Delegación del Gobierno de Ceuta: «Descansa en paz por tu muerte política»

Vecinos de Ceuta han depositado una corona fúnebre en la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, para sentenciar la «muerte política» del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. El gesto vecinal se produce después de la dimisión de su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, esta misma mañana, quien ha dado un paso al lado destapando la realidad: él sí trasladó al delegado las alertas del CNI previas a la invasión migratoria masiva del 30 de julio, desmintiendo la versión oficial.

Con este acto cargado de simbolismo los ciudadanos han querido escenificar el final de la etapa política de Pérez Triano, señalando que «descanse en paz por su muerte política». Para los vecinos ceutíes, su posición ha quedado completamente invalidada tras el estallido de la polémica por la desclasificación de la documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que ha revelado el caos y la ocultación de información en las horas previas a la invasión de inmigrantes ilegales.

Los avisos del CNI y el choque de versiones

El detonante definitivo de este escarnio público ha sido la dimisión de Gonzalo Sanz. El ahora ex jefe de gabinete, en el cargo desde febrero de 2025 y una figura bien valorada en la ciudad, recibió comunicaciones del CNI a través de WhatsApp y mantuvo una llamada telefónica de once minutos con un agente de inteligencia el 29 de julio, justo la víspera de la invasión masiva de marroquíes. En su renuncia, Sanz ha justificado su salida por la evidente incompatibilidad entre su versión y la de su jefe. Mientras Sanz asegura que su equipo transmitió esa misma jornada la información escrita del CNI al delegado, Pérez Triano ha negado públicamente haber recibido dichos avisos.

Un delegado acorralado que se aferra al cargo

Sanz ha logrado salvar su imagen pública dimitiendo esta misma mañana. Se despide defendiendo el trabajo de alerta realizado por la Delegación hacia los distintos ministerios y deseando que Ceuta recupere la normalidad, pero dejando claro que él cumplió con su deber de informar. Por el contrario, Pérez Triano se ha quedado completamente solo. Aunque el delegado ha intentado desmarcarse de las comunicaciones, rebajando la gravedad del episodio a un simple intercambio de información, ha descartado por el momento su propia dimisión.