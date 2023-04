LA ANTORCHA | Montero rabia con la reforma del ‘sí es sí’: ¿Hace bien el PP en pactarla con Sánchez?

Hoy, en LA ANTORCHA, Vicente Gil analiza la actualidad con Luis Balcarce y Sergio Fidalgo. PSOE y PP han pactado la reforma del ‘sí es sí’. Irene Montero protesta y anima a salir a las calles. ¿Hace bien el PP en pactarla con Sánchez?

Hablamos con Daniel Esteve, de Desokupa. La Guardia Civil y la Policía Local desalojaron el domingo el edificio okupado en Majadahonda. Sin la acción de la empresa Desokupa del miércoles no hubiera sido posible.

Un ex etarra en Lavapiés. José María Lara, alias Txepe, es uno de los detenidos en la trifulca de este fin de semana en este barrio de Madrid marcado por la presencia de inmigración ilegal . ¿Va camino Lavapiés de ser una zona No Go como en otras ciudades europeas si no se toman medidas ya?

Y Cataluña. Sigue la segregación lingüística también en la sanidad a raíz del caso de la enfermera de Vall d’Hebron que se negaba a que le impusieran el catalán. Hablamos con José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, que ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo.