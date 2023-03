Antonio Sanz: «Creo que con la Fórmula 1 estamos en la ‘pole’»

Durante la entrevista con OKDIARIO Antonio Sanz, consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha abordado llevar la Fórmula 1 a Andalucía. «Creo que con la Fórmula 1 estamos en la pole. No es una decisión sólo nuestra, pero nosotros siempre hemos apostado por recuperar la Fórmula 1. Yo diría que estamos en la pole respecto a la posibilidad de que sí se abra la puerta».

En este sentido, ha ahondado en que depende de diferentes factores: «La Fórmula 1 es un circuito con carácter general. Me refiero a que la organización tiene sus propietarios y tiene sus decisiones, que no son públicas». Por ello, ha reconocido que «creo que tenemos opciones, pero no me gustaría generar expectativas. Por lo tanto, como no está sólo en nuestra decisión, sí creo que es una opción. Sí, hemos tenido éxito demostrando un compromiso muy grande por Andalucía, por la provincia de Cádiz y por Jerez».

En esta línea de avance para Andalucía, ha subrayado que «en 2024 vamos a tener un gran premio mundial de motociclismo, con lo que significa para el empleo, la economía, los hoteles. Lo hemos peleado, se ha trabajado. El consejero de Turismo, Cultura y Deportes ha estado al frente de esa negociación. Andalucía hoy es creíble. Es fiable y se le reconoce una capacidad de organizar grandes eventos». Ha recordado, por otra parte, que «los Grammy latinos nunca han salido fuera de su territorio en Estados Unidos. Que hayan decidido salir y venir a Andalucía es espectacular».

En este sentido, Antonio Sanz ha querido subrayar la capacidad de Andalucía para albergar grandes eventos como la Fórmula 1: «Tenemos la Copa Davis, las grandes actividades deportivas, los Goya. Hoy Andalucía está de moda y es la mirada de máxima atención. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que nos dedicamos a las cosas pequeñas, pero también sabemos trasladar la Andalucía grande, capaz de mirar al mundo pudiendo competir como los más grandes». Sanz ha querido destacar «todo el mundo sabía que Andalucía era muy grande, pero lamentablemente, no se aprovechaban las oportunidades. Hoy las estamos aprovechando como nunca».

Por ello, el consejero de la Presidencia ha querido ser contundente ante el cambio desde que el Partido Popular gobierna Andalucía: «Hoy Andalucía compite. Cuando no somos la primera comunidad autónoma en España en ranking económico y social, somos la segunda o la tercera. Pero ya es difícil que no estemos entre los tres primeros de este país. Hace 20 años se soñaba, pero se sabía que no se podía conseguir porque había políticas equivocadas».