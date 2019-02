Moreno advierte de que Andalucía no cederá al chantaje independentista catalán

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha garantizado este jueves que el Gobierno de Andalucía no permitirá "privilegios ni cesiones" a Cataluña ante el "chantaje" de los independentistas al Gobierno de la Nación, sino que actuará como "contrapeso" frente a los sectores "que quieren truncar y romper un gran proyecto común y compartido de éxito que es España".

Durante su intervención tras presidir la toma de posesión de los delegados del Gobierno de la Junta en las ocho provincias de la comunidad, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo, Juanma Moreno ha asegurado que el Gobierno andaluz defiende la igualdad de los andaluces y entre los españoles, “y lo hacemos con todas las consecuencias”.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha defendido que los gobiernos “han de ser fuertes para no ceder nunca a los chantajes”. “Y el Gobierno de Andalucía no solo no cederá a ninguna presión extraña o ajena a los intereses de los andaluces, sino que se opone desde el minuto uno al chantaje que pretenden los independentistas frente al Gobierno de todos los españoles”, ha añadido.

Así, tras advertir de que su Ejecutivo no admitirá “privilegios ni cesiones de ningún tipo a favor de ningún territorio con tal de seguir en el poder porque eso debilitaría a España y la igualdad entre los españoles”, Moreno ha insistido en que trabajará por la igualdad de oportunidades para “una Andalucía fuerte dentro de una España fuerte”.

“Ese es nuestro objetivo y los andaluces y su gobierno de la Junta harán fortaleza y de contrapeso de ciertos sectores independentistas que quieren truncar y romper un gran proyecto común y compartido de éxito que es España”, ha concluido el presidente de la Junta.