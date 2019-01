Así lo ha confirmado hoy el portavoz de VOX, Francisco Serrano, en su cuenta de Twitter, quien ha explicado que “para ayudar no hay colores políticos”. Serrano añade que no quisieron hacer público en su día este auxilio médico a Teresa Rodríguez y se ha limitado hoy a confirmarlo, después de que una carta al director a un periódico revelara el asunto.

Los medios q me piden confirmar la noticia: efectivamente nuestro diputado de Vox Huelva @SegoviaBrome médico de profesión, atendió a Teresa Rodríguez tras su indisposición, pues para ayudar no hay colores políticos. Solo que no quisimos hacerlo público y ahora sólo confirmarlo. pic.twitter.com/ILrEGpl03B

