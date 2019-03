Almeida dice que volvería al sueldo de Ana Botella y le afea a Carmena habérselo subido

El portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, no tendría problemas en volver al sueldo que cobraba en su día Ana Botella siendo regidora de la capital y ha afeado a la actual alcaldesa, Manuela Carmena, que no lo haya bajado estos años pese a comprometerse a ello.

En una entrevista con Europa Press, ha aseverado que se sentiría “cómodo” cobrando como alcalde los 100.000 euros que percibía Botella frente a los 102.009,97 euros de Carmena. “Me sentiría cómodo con el sueldo de Ana Botella, sí, por supuesto”, ha expresado Martínez-Almeida para apuntar que “hay un sueldo que está fijado por el pleno del Ayuntamiento de Madrid” y que estaría conforme.

Considera que es “lo que hay que asumir y no hacer demagogias sobre los sueldos públicos, que es lo que se ha hecho por parte del anterior equipo de gobierno”. En este punto ha recordado que “la cuestión del sueldo no la planteó el Partido Popular”. “Nosotros no teníamos nada que decir respecto a los sueldos del Ayuntamiento de Madrid”, ha precisado.

José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que “Manuela Carmena gana 6.000 euros más que Ana Botella y no hace donaciones prácticamente de las que decía antes”.

Sobre esta cuestión, Almeida ha indicado que “Rita Maestre (portavoz del Gobierno municipal) llegó a decir que la culpa era de la oposición, que se había negado”. “Le reto a Rita Maestre a que nos diga, a que demuestre una sola conversación o que enseñe un solo documento en el que ha hecho alguna propuesta para que se produjera esa bajada de sueldo. Absolutamente ninguna”, ha precisado.

Sin embargo, Almeida ha indicado que “cuando uno habla con algunos de los concejales del equipo de Gobierno en privado, reconocen que la cuestión del sueldo no debería haber formado parte del debate, dada la responsabilidad que se tiene desde el equipo de gobierno”.

“Por tanto, para nosotros no es una cuestión de sueldos, es una cuestión de demagogia por parte de Manuela Carmena, que dijo claramente que se iba a bajar el sueldo, pero es la primera que no se quiere bajar el sueldo bajo ningún concepto, por supuesto, y no quiere cumplir con su palabra”, ha lanzado.

“Respetar los principios del PP”

Todo ello si llega a la Alcaldía, algo que está convencido pasará. Entiende que el posible acuerdo de Gobierno “se conformará a partir, parece ser, de un acuerdo entre diversas fuerzas políticas, pero que también tendrá que respetar los principios y los valores del Partido Popular”.

Así, aceptaría acuerdos con Cs o Vox mientras “se respetaran esos principios y valores”. “Yo me encontraré cómodo en ese equipo de Gobierno, al margen de la determinación concreta de las personas que procedentes diversos partidos pueden formar parte de ese gobierno”, ha explicado.

De “ejemplo de cesarismo” ha calificado la configuración de las listas de Más Madrid en torno a Carmena, lo que a su juicio son “carmenatarias”. Almeida critica que la regidora “pretende reproducir el mismo engaño que hace cuatro” pero que ahora no lo conseguirá.

En este sentido, Martínez-Almeida ha reprochado la aprobación de un Código Ético que “dice que los encausados tienen que dimitir cuando es la alcaldesa quien ha tenido mayor número de imputados, procesados y juzgados en un equipo de gobierno y no ha dimitido ninguno”.

“La mejor prueba de que quiera asumir ese código ético es muy sencillo, que se baje el sueldo y que cese a Rommy Arce; si de verdad quiere que los madrileños se crean nuevamente el cuento de que viene a regenerar la política no tiene que presentar un nuevo código ético, tiene que cumplir el código ético que ya tiene como Ahora Madrid. Esa sería la prueba del algodón, lo que no puede hacer es tratar de volver a engañar nuevamente”,ha expresado.

Respecto a los nombres que componen la lista, Almeida ha indicado que “el 80, 85 por ciento van a ser las mismas personas que le han acompañado en estos cuatro años”. “Es decir, que la diferencia va a ser nimia, porque no olvidemos que va a incorporar a Félix López Rey, que por cierto, ya fue doce años concejal del Ayuntamiento de Madrid, ya participó en las primarias de Ahora Madrid. No es una persona ajena a lo que es el Ayuntamiento de la gestión municipal”, ha precisado.

También ha reprochado que otro de los nombres sea el del coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, “quien ha mandado en la sombra”. “Por tanto, el 80, 85 por ciento de las personas que conforman la candidatura de Manuela Carmena son las mismas que iban a conformar o que conformaron la candidatura y el equipo de gobierno de Ahora Madrid; no hay ninguna renovación”, ha apostillado.