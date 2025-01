El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su «felicidad completa» por su próxima paternidad junto a su esposa, Teresa Urquijo, tras confirmar que esperan su primer hijo. El alcalde ha anunciado este lunes que cogerá la baja de paternidad al completo, no sólo por imperativo legal, sino por «convicción».

Almeida ha acudido este lunes a los Desayunos Madrid, donde ha asegurado que hace un año no podría esperarse todo lo que está viviendo en este momento. El alcalde se ha querido referir, en concreto, a su futura paternidad, una noticia que publicó en primicia OKDIARIO el pasado domingo.

«No lo voy a negar. La felicidad es completa. Yo ya no lo esperaba, tengo que decirlo», ha agregado Almeida, quien también ha apuntado que hace apenas un año no esperaba ni casarse ni ser padre. Además, ha remarcado que «nadie es imprescindible en el Ayuntamiento», ni siquiera él. «Mi orgullo es que soy la cabeza de un equipo, liderado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, un equipo que ha demostrado que hacen un trabajo extraordinario», ha dicho el alcalde.

«Ya me fui dos semanas de viaje de novios y no pasó nada. Y ahora, cuando toque coger la baja por paternidad, por supuesto, la cojo no sólo por imperativo legal, sino, sobre todo, por convicción. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida, que no debe perder uno un segundo», ha explicado Almeida para remarcar que sí cogerá los 20 días de baja de paternidad que le corresponden.

El alcalde de Madrid, además, ha aprovechado sus declaraciones para responder a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, sobre su reproche al alcalde. En unas declaraciones ante los medios en la alfombra roja de los Premios Feroz, Díaz deseó «mucha suerte» al matrimonio, pero de manera agresiva. «Mucha suerte a él y a su esposa. A ver si así vamos mejorando las relaciones, a ver si ser padre le hace pensar en su país», señaló la ministra.

«Cuando uno está tranquilo, feliz y sereno como estoy yo, me son indiferentes esos comentarios. Si uno estuviera tranquilo, sereno y feliz no haría esos comentarios», ha concluido.

Primer hijo

El regidor madrileño contrajo matrimonio el 6 de abril del año pasado con Teresa Urquijo. La boda suscitó un gran interés mediático y se convirtió en un impresionante desfile de invitados, con la asistencia del Rey emérito Juan Carlos I.

El pasado octubre, entre insistentes rumores, Almeida tuvo que desmentir que su mujer estuviese embarazada. Desde que la pareja se casó, el alcalde siempre ha admitido la gran ilusión que le haría convertirse en padre.

La pareja siempre ha respondido con amabilidad a las insistentes preguntas sobre la paternidad. Justo al regreso de su luna de miel -en Maldivas y Bután-, y en el mismo aeropuerto, el matrimonio respondió sonriente a si pensaban convertirse pronto en padres: «Ya empezamos con eso», dijo entonces Almeida. En el discurso de su boda, el alcalde madrileño ya aseguró que sentía la «obligación de devolver la bendición de haber encontrado a Teresa en forma de hijos o hijas».

Lo que adelantó el alcalde en su boda, finalmente se ha cumplido y ha sido él mismo quien lo ha confirmado públicamente mostrando una «felicidad completa».