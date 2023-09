El ex vicepresidente del Gobierno y dirigente histórico del PSOE, Alfonso Guerra, ha alertado este jueves de los intentos de destrucción del pacto constitucional, así como de la «inmadurez» que impera en la política y es considerada como «mérito mayor».

En un acto de homenaje al que fuera presidente del Senado, Juan José Laborda (PSOE), con motivo del fin de su mandato como consejero de Estado que ha reunido a varios ex ministros y antiguos dirigentes socialistas y del PP, Alfonso Guerra ha elogiado la figura de su compañero de partido y su compromiso con la justicia y la igualdad.

En un discurso leído por el ex presidente del Principado de Asturias y ex presidente de la Comisión Gestora del PSOE en 2016, Javier Fernández, ya que Guerra no ha podido acudir en persona al acto por un «compromiso ineludible», el líder socialista ha alertado sobre algunas de las circunstancias que a su juicio aquejan actualmente a la política.

Sin menciones expresas a una posible amnistía a los implicados en el procés, aunque en un contexto en el que Guerra se ha expresado en contra de la aplicación de esta medida en los días previos, ha advertido contra los intentos de destrucción del pacto constitucional.

«Nos da fuerza tu persistencia en la defensa del pacto constitucional, así como tu resistencia a los intentos de su destrucción», ha señalado en un auditorio en el que se encontraban los ex ministros del PSOE Matilde Fernández, Gustavo Suárez Pertierra y Virgilio Zapatero.

«Tu sabiduría, estado superior de la inteligencia, casa mal con esta época en la que la inmadurez es considerada como el mérito mayor», ha añadido.

Sin escrúpulos

«Cuando oigo a un político, hombre o mujer, decir que actuará sin complejos, pienso que en verdad está diciendo que actuará sin escrúpulos», ha advertido a continuación.

Además, Guerra considera que la asistencia al acto de figuras de distintas fuerzas políticas no solamente rinde homenaje a Laborda sino a toda la generación que tuvo el sueño de «la liberación de una ominosa dictadura y la construcción de la siempre luminosa libertad».

«Mas oportuno no podría haber sido este reconocer en ti los valores de la convivencia y la armonía social», ha apuntado ante un auditorio en el que también estaban la ex vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, el ex ministro de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, el líder de Convergencia Democrática y padre de la Constitución, Miquel Roca, los ex presidentes del Senado Javier Rojo (PSOE) y Esperanza Aguirre (PP) y el ex presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entre otros.

En democracia las leyes se respetan

A continuación ha tomado la palabra Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales con Felipe González, y ha afirmado que la generación que comparte con Laborda no quiere jubilarse de «defender el interés general de la ciudadanía».

Así, ha elogiado a Laborda por su defensa del diálogo, la búsqueda de acuerdos y de consensos «para contribuir a enraizar la democracia» así como los derechos y libertades de los españoles. Finalmente ha lanzado: «De una persona como Juanjo yo he aprendido que en democracia las leyes se respetan, o se cambian, pero se respetan», ha terminado.