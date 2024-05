Alejandro Fernández: «Sánchez sacrificará a Illa sin temblarle el pulso para seguir en Moncloa»

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, tiene claro que «Pedro Sánchez sacrificará a Illa sin temblarle el pulso para seguir en La Moncloa». En una entrevista a OKDIARIO, Alejandro Fernández repite que «para Sánchez es más importante mantenerse él en Moncloa que la presidencia de la Generalitat».

Alejandro Fernández sospecha que Carles Puigdemont quiere repetir las elecciones para ir en una candidatura independentista conjunta con ERC con la que quedar en primera posición. Y cree que Sánchez también puede estar pensando en ello para, entonces, con ese resultado, quitarse a Illa y repartirse el poder. Puigdemont en la Generalitat de Cataluña y Sánchez en Moncloa. En 2015, la fórmula conjunta de Junts Pel Sí con ERC fue la primera fuerza del Parlament. JxS obtuvo 62 escaños y casi 1.650.000 votos, el doble de lo obtenido por Salvador Illa el domingo pasado.

Alejandro Fernández repite: «El PP no va a apoyar a Salvador Illa. Seré fiel a lo que prometí en campaña».

Pregunta.- ¿Sigue pensando que Sánchez sacrificará a Illa por Puigdemont para seguir en Moncloa?

Respuesta.- La ciudadanía catalana ha votado de manera rotunda para acabar con el proceso. Pero estoy convencido de que esa ilusión por abrir una etapa nueva no puede conducirnos a la ingenuidad de pensar que Pedro Sánchez ha cambiado. Pedro Sánchez continúa necesitando a Puigdemont y a ERC para mantenerse en Moncloa y esa va a ser su prioridad. Que nadie se confunda. Es como ha actuado hasta ahora y es como va a seguir actuando. Si me equivoco, lo reconoceré, pero no me voy a equivocar.

P.- Puigdemont sólo acepta ser presidente

R.- No sé cómo serán las negociaciones o cómo Sánchez conseguirá mantener el apoyo de los dos socios para seguir en Moncloa. Pero tengo clarísimo que para Sánchez es muchísimo más importante mantenerse en Moncloa que conseguir la Generalitat. No tengo ninguna duda. Los hechos lo demuestran hasta ahora. ¿Acaso va a sacrificarse Sánchez para que Illa sea presidente? Veo mucho más factible que sea al revés y acabe siendo Illa el que se sacrifique para que Sánchez sea presidente.

P.- Pero el PSOE y los ministros nos aseguran que no. ¿Es porque viene el 9J como ocultaron lo de Bildu hasta el 23J?

P.- Dijeron que jamás aprobarían indultos a personas que decían que lo iban a volver a hacer y los aprobaron. Dijeron que era una auténtica inmoralidad modificar la malversación para hacerla a medida de los golpistas y lo hicieron. Dijeron que cómo iban a aprobar una amnistía, que es romper la igualdad entre los españoles, por una investidura. Y lo hicieron. En este caso están mintiendo también. Acabarán haciendo lo que convenga a Sánchez.

P.- Y, por tanto, si tiene que sacrificar a Illa, ¿lo hará?

R.- Lo hará sin temblarle el pulso. Nada me gustaría más que iniciar una nueva etapa en Cataluña. Pero los electores del PP no entenderían que hiciéramos presidente a Illa en Cataluña para que Sánchez siguiera con sus acuerdos con Puigdemont y ERC hacia la autodeterminación. Estaríamos estafando a nuestros electores y haciendo un servicio muy nocivo a España. Nuestra obligación es atenernos a los hechos. Hasta ahora, Sánchez ha regalado al separatismo cada una de sus exigencias. Nada nos invita a pensar que ahora va a ser distinto.

P.- Es decir, ¿descartan completamente apoyar a Illa?

R.- ¿Ha roto Sánchez sus acuerdos con Puigdemont y con ERC para abandonar la hoja de ruta hacia la autodeterminación, que es el proceso español? No. Nada ha cambiado. Illa dice que le gustaría pactar con todos. Lo siento. No es compatible pactar con el PP y pactar con los golpistas a la vez. Eso no va a ocurrir. Nosotros no vamos a participar en algo así.

P.- Moncloa vende que el procés y el independentismo han muerto gracias a la amnistía. ¿Y usted qué dice?

R.- Que es rotundamente falso. El proceso ha provocado un deterioro brutal de la calidad democrática de España. Vienen a decir que ya no arden las calles. No arden porque se ha dado a los separatistas todo lo que han querido. El objetivo del separatismo en esta etapa que han perdido apoyo electoral es erosionar las instituciones del Estado que les deberán hacer frente cuando intenten volver a hacerlo. Y eso lo están logrando. Han suprimido la sedición, que es una invitación a volver a hacerlo. Han modificado a medida la malversación y han amnistiado a todo el mundo para que no tengan responsabilidades penales si vuelven a protagonizar un golpe. Eso no ha sido mejorar la calidad de la democracia española. Ha sido un auténtico desastre. El único punto de la hoja de ruta separatista que queda es la autodeterminación. El PSOE dice que jamás se la dará, pero es lo mismo que decían con los indultos, la malversación y la amnistía. Han mentido una y otra vez y parece que hay mucha gente a la que produce cierta satisfacción onanista que les tomen el pelo reiteradamente. A mí no. Me pueden engañar una vez, pero dos no. Si te engañan una vez es culpa del que te engaña. Si te engañan dos veces, tienes que reflexionar por panoli. Y, desde luego, a mí no me va a ocurrir.

P.- Puigdemont ofrece a ERC volver Junts pel Sí y ERC necesita volver al independentismo más radical para sobrevivir

R.- Puigdemont debe de tener en la cabeza la repetición electoral porque sería una manera de acabar de fagocitar a ERC tanto en una candidatura conjunta como si fueran por separado comiéndose una buena parte del pastel electoral de una Esquerra en una situación crítica. No podemos descartar en absoluto una repetición electoral en la que ERC y Junts fueran juntos para intentar ser la primera fuerza. Y no descartemos tampoco que eso le interese especialmente a Sánchez para, así, repartirse los gobiernos: él en Moncloa y Puigdemont en Cataluña. Cuidado con pensar que, de la noche a la mañana, Pedro Sánchez se ha convertido en una ursulina defensora de la Constitución. Porque no es así.

P.- ¿La he llamado Salvador Illa?

R.- Nos llamamos por teléfono y le felicité. Lo cortés no quita lo valiente. Y él también nos felicitó por haber sido la fuerza política que más ha crecido en escaños y en porcentaje de voto en Cataluña. Fue una conversación cordial.

P.- ¿Sin contenido político?

R.- No profundizamos en nada. Él es la fuerza más votada y le corresponde hacer los planteamientos que considere oportunos. Yo repito: el PP no va a pactar a la vez con Illa y con los separatistas. Es inviable. Y no hablo sólo del Parlament. Hablo también del Congreso y de la política española. Lo dije en campaña. Nadie me podrá acusar de haberle tomado el pelo. Voy a ser fiel a lo que prometí a los catalanes en campaña. Eso me va a diferenciar bastante del PSOE.

P.- Por su resultado les corresponde un puesto en la Mesa del Parlament. No va a ser un favor que les haga Illa

R.- Antes del proceso había una cortesía parlamentaria: en la Mesa se respetaba la proporcionalidad de los votos y luego se votaba el vicepresidente, el presidente, etc. Pero no había estos vetos de ahora. Al PP le corresponde un miembro en la Mesa. Solamente podríamos perderlo si Illa y los separatistas hicieran un cordón sanitario. Pero, además, nuestro resultado es lo suficientemente bueno como para tener representación en todos los órganos del Parlament. Reivindicamos que se respete lo que la gente ha votado. Nada más y nada menos.