Alejandro Fernández: «La amnistía no es el final del ‘procés’ sino el comienzo de una nueva fase»

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, ha sobrevivido a un verano intenso en el que se enfrentó a la dirección nacional de su partido por sus acercamientos con Junts previas a las negociaciones de investidura, donde se produjo hasta un encuentro entre Esteban González Pons y miembros de la cúpula de Junts, como reveló en exclusiva OKDIARIO. Fernández ahora quita hierro al asunto, aplaude la actual estrategia del PP con los pactos de Sánchez y avisa: «La amnistía no es el final del procés sino el comienzo de una nueva fase».

Hubo discrepancias. Pero Alejandro Fernández ahora pasa página y saluda la estrategia que marca Alberto Núñez Feijóo sobre la amnistía, porque es «impecable». El líder del PP catalán defiende el poder discrepar dentro del PP: «Yo cuando se dice aquello de que un partido político no debe ser una secta, yo me lo creo de verdad. Y, por tanto, es evidente que cuando hay discrepancias y además son públicas en algunos casos. Pero hay una diferencia esencial que demuestra que mi partido no tiene ese comportamiento sectario. Al socialista Redondo Terreros, por discrepar, le han echado del PSOE, pero han echado a empujones con cajas destempladas y lo han echado. A mí nadie me ha echado. Es decir, que la discrepancia ha existido. Ahora hay coincidencias, pero a mí nadie me ha echado».

La cuenta en redes sociales de Alejandro Fernández se convirtió en un quebradero de cabeza para Génova tras las declaraciones de Esteban González Pons en las que daba a Junts la condición de interlocutor: «Es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda», afirmó. Fernández replicó: «Junts sí es mi rival, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un Rey fascista, con el que se niegan a hablar. Que alguien me diga de qué hay que «hablar» con ellos…».

Fernández vuelve sobre esta idea para subrayar que «el tiempo me ha dado la razón sobre lo que es Junts per Catalunya, que no tiene que nada que ver con la antigua Convergència. No es que la antigua Convergència fuera para echar cohetes. Todos sabemos perfectamente cómo acabó eso y además cómo acabó el propio líder y fundador de ese partido y las prácticas que que han desarrollado durante 23 años gobernando Cataluña. Pero es también cierto que nada tiene que ver Miquel Roca o Duran Lleida con Laura Borràs y Carles Puigdemont, como es evidente. Lo dije y creo que el tiempo en ese sentido me ha dado la razón».

«Ya no solamente es que esta gente haya chantajeado al Gobierno de España. Es que siguen manteniendo que España es una dictadura. Siguen insistiendo que los atentados de agosto de 2017 en Las Ramblas los organizó el Ministerio del Interior sin aportar ni una sola prueba. Estamos ante un movimiento nacionalpopulista con el que en las actuales circunstancias no se puede ni ir a cobrar una herencia. Nada en las circunstancias actuales», explica Fernández.

«La amnistía es el comienzo, no el final»

Alejandro Fernández es crítico contra aquellos que opinan que la amnistía puede ser una oportunidad para el PP. «A mí me parece que eso es exactamente al revés. Esa idea de que la amnistía es el final del proceso es rotundamente falsa. La amnistía es el inicio de una nueva fase del procés. Y no porque yo haga de adivino ni tenga una bola mágica. Es que los propios separatistas lo están repitiendo una y otra vez, que es el inicio para finalizar una operación que empieza en 2012 y que tiene que acabar necesariamente en un referéndum de autodeterminación en España», detalla.

«Ellos están en un procés y están todos los que votaron a Pedro Sánchez en la investidura, los 179 diputados, todos están en ese procés. Por lo tanto, tenemos que entender la realidad. No estamos en los años 90, no existe la posibilidad de la geometría variable que le permitía en aquel momento al Partido Popular llegar a acuerdos en los años 90. Eso pasó y ahora estos partidos políticos no tienen ningunas ganas de pactar con nosotros y nosotros no tenemos ningunas ganas de pactar con ellos. Y eso también lo tengo muy claro», concluye.

Vea aquí la entrevista completa