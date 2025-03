Agustín Laje analiza junto a la Fundación NEOS el declive de la cultura ‘woke’

El evento «El fin de la cultura Woke», organizado por la Fundación NEOS junto al escritor, politólogo y conferenciante argentino Agustín Laje, se celebró con un gran éxito de asistencia y el Espacio Pablo VI lleno, a pesar de la tormenta en Madrid del pasado domingo. El acto ha sido moderado por Isidro Catela, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, doctor en Comunicación y coordinador de contenido multimedia de NEOS.

María San Gil, vicepresidenta de la Fundación y directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo de CEU-CEFAS ha tomado la palabra para presentar NEOS, la alternativa cultural basada en los fundamentos cristianos. NEOS «es un acrónimo de las iniciales de los puntos cardinales» que nace ante un diagnóstico, que España está «absolutamente desnortada» y animó a no mirar «a otro lado»: «España necesita principios, unión, referentes, talento, valentía, movilizarse, porque están en juego los fundamentos de nuestra sociedad (…) y de nuestra civilización».

El investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, PhD. Carlos Beltramo, miembro del grupo de Amenazas Globales de NEOS y coautor del informe Desenmascarando la Agenda 2030 ha afirmado que en la Agenda 2030 «estamos ante un ejemplo de contrabando ideológico, en el que, aprovechando las buenas intenciones que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se aceptan cuestiones rechazables».

En este sentido, el profesor Beltramo ha subrayado que la Agenda no permite observaciones ni una aceptación parcial tal y como se repite con insistencia en su redacción: «Los 17 Objetivos y las 169 metas son de carácter integrado e indivisible». El investigador del ICS de la Universidad de Navarra ha concluido alentando a todos los presentes a frenar la agenda 2030 y a despertar las conciencias «para dejar de ser solo el granito de arena que malogra el motor (de la Agenda 2030) para ser el grano de arena que construye catedrales».

Javier Martínez-Fresneda, director general de NEOS ha conversado con Agustín Laje sobre distintos aspectos del wokismo. Laje ha comenzado definiendo la subcultura: «el wokismo es el desquicie de lo que en política se conoce como la dialéctica del opresor y el oprimido. El mundo se divide en estos dos bloques, que se multiplican y desbordan la política, para entrar en la economía, la cultura y las relaciones personales» citando algunos ejemplos como la mujer oprimida frente al hombre opresor en un sistema de opresión al que se llama patriarcado, el homosexual oprimido frente al hetero opresor en el sistema de heteronormatividad, o el negro frente al blanco en un sistema racista… En este sentido, Laje ha continuado desarrollando que «el wokismo, como ideología, es la conjunción de microrrelatos que desquician la dialéctica opresor/oprimido para anudarlos en la interseccionalidad».

El politólogo ha avanzado que el conflicto político hoy ya no se plantea entre el ciudadano y el Estado sino entre las instituciones de la vida social, de la vida civil, en la familia, en el colegio, entre los distintos sexos, en la empresa, en nuestras relaciones de todos los días… todo se vuelve micropolítica y el Estado (y las organizaciones internacionales) aparecen para socorrer a las minorías oprimidas.

Respondiendo a la pregunta del papel del victimismo en el wokismo, Laje ha definido el victimismo como «el producto de la pérdida de la ética basada en la virtud. Cuando uno no encuentra virtuosidad más que en su condición de víctima, la sociedad empieza a dar incentivos para el autovictimismo; el victimismo es el motor del wokismo, un sistema de incentivos perversos que han servido para forzar la aceptación de la subcultura woke».

Respecto a la relación de la cultura de la muerte con lo woke, el argentino ha matizado que su inicio fue anterior a esta subcultura, pero ha reconocido que las élites financiadoras siempre han mostrado una preocupación por la superpoblación: «Juegan a la biopolítica de control de la natalidad desde el aborto y desde la ideología de género» subrayando que la Agenda 2030 recoge el aborto en 3 metas, al hablar de los métodos de planificación y salud reproductiva.

La «corrupción» de la cultura ‘woke’

Sobre la situación actual, Agustín Laje ha afirmado que «el wokismo es corrupción y está muy dañado. Son tiempos complicados para su agenda: están perdiendo apoyo del dinero público (con la llegada de Trump), están perdiendo apoyo de las empresas (que salen del ESG) y su propio discurso se ha radicalizado más de la cuenta».

Preguntado sobre las similitudes y diferencias entre la derecha, Laje ha definido la nueva derecha como «conservadores que pongan la tradición al servicio del progreso, nacionalistas que no confunden Patria con Estado y Libertarios no progresistas que defiendan el valor de la vida, de la familia y de la sociedad civil y que comprendan que su proyecto de libertad no puede existir en el vacío moral».

El evento concluyó con un mensaje de esperanza por parte de Laje, quien animó a seguir dando la batalla cultural: «Estamos viendo el ascenso de una nueva derecha y todo apunta al quiebre del consenso progresista en Europa, aunque estos procesos son largos. No hay que desesperar».