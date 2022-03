El congreso celebrado en Madrid “La igualdad en la abogacía: herramientas para avanzar”, ha puesto de manifiesto que la profesión aún no alcanza los niveles óptimos de compromiso con las mujeres.

Con puntualidad y gran asistencia de público tanto presencial como virtual, apuesta del evento por avanzar en la virtualidad favoreciendo la asistencia y saltando barreras, daba comienzo este jueves a las 9:30 horas, el congreso “La igualdad en la abogacía en España. Herramientas para avanzar” en la Sede de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Palacio de Santoña.

El acto conducido por Paloma Barandiarán ha contado con la destacada participación de, entre otras personalidades, la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien se ha referido a los avances en materia de igualdad en el ámbito legislativo orientado a la abogacía, así como medidas para proteger a las víctimas de violencia de género para incrementar la confianza en el servicio público de Justicia, «Un Estado que no se construya sobre la base de la igualdad será un Estado fallido. Las mujeres debemos tener un papel más prominente en la toma de decisiones», reseñaba la titular de Justicia.

Destacadas también las palabras en este saludo inicial de Mirian Izquierdo Barriuso presidenta de la Fundación Woman Forward, entidad organizadora del congreso, quien ha querido acentuar la importancia de tratar a la igualdad como “una parte importante de la sostenibilidad y como tal, el propio mercado exige su abordaje”, ya que “ninguna organización puede permitirse crecer sin escuchar a su plantilla, eje del talento” que se ve minusvalorado si eres mujer y pretendes alcanzar puestos directivos o de mando.

Por estar en su casa, también era muy esperadas las palabras de Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, quien señalaba que a pesar de los avances que se han conseguido, “si analizamos la posición de la mujer en los puestos de dirección observamos que aún nos queda mucho por hacer», vaticinado que “Si no facilitamos que la mujer avance en su carrera profesional dentro de la abogacía, estaremos frenando el avance del propio sector, lo cual no debemos permitir”.

Desarrollo de la jornada de trabajo

El congreso estaba marcado por la confección de tres mesas de trabajo orientadas a abordar el complejo papel de la mujer en un sector de avances lentos, como es la abogacía española.

La primera de ellas “La importancia de la gestión del talento en los despachos de abogados” ha estado conducida por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, acostumbrado en su día a día a compartir trabajo con su compañera y socia, la letrada Beatriz Uriarte, gestionando una plantilla estructurada en el reparto paritario, así como afrontando las vicisitudes de romper limitaciones al haber sido el diputado más joven de la Junta de Gobierno del ICAM.

Ospina ha incidido en la necesidad de “apostar realmente por el talento como elemento central del crecimiento”, ahondando en que “el capital humano es el mayor valor de toda organización y más, en el sector de la abogacía. Las personas, los profesionales que conforman el equipo, son los que permiten a las firmas progresar, crecer y buscar la excelencia. Por ello, la pérdida de continuidad laboral, es decir, la rotación y la no retención de capital humano es un absoluto fracaso para el despacho de abogados, en definitiva, una pérdida absoluta de eficacia y eficiencia interna, por ello, es algo que debemos evitar”, extrayéndose como conclusiones del panel la necesidad de incidir en la necesaria corresponsabilidad tanto del cuidado de menores como del sostenimiento del hogar, así como de no tratar a las mujeres como elementos de perfección o “superheroínas” que deben poder abarcar tanto el ámbito profesional como el personal de manera dual, no siendo justa esa percepción sino caminando hacia una conciliación real que permita conjugar ambos espacios.

La segunda mesa, versada sobre “Legislación laboral, el plan nacional de derechos humanos, los ODS y otras recomendaciones internacionales; el marco para avanzar hacia una igualdad real y efectiva”, ha contado con la moderación de Ana Higuera, directora de la Fundación Fernando Pombo, centrando su análisis en la necesaria visión internacional que este debate debe tener.

Y la tercera y última mesa versó sobre “El papel de los medios de comunicación en el impulso de la igualdad en la abogacía”, quien bajo la dirección de la vicepresidente de AJA, Paloma Díaz Lorente, y con intervenciones como la de Carlos Berbell, director de Confilegal, han expuesto la necesidad de cambios en las líneas editoriales que permitan proyectar la necesaria igualdad, poniendo en valor el peso de la comunicación en una sociedad hiperconectada a la información muy permeable a los enfoques de la prensa y opiniones que consideren de autoridad.

El congreso se ha cerrado con la promesa de continuar trabajado para alcanzar la igualdad en una carrera a la sociatura actual que requiere actitud, exposición, ambición y liderazgo.