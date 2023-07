Hace un año, si uno ponía en Google «María Guardiola», aparecía masivamente la hija influencer de Pep Guardiola. Casi nadie en Extremadura, incluso en el PP extremeño, conocía a la ya presidenta de la Junta. El PP extremeño estaba instalado en la resignación de ser la eterna oposición al PSOE. Hoy, pinchas «María Guardiola» y aparece Extremadura. La influencer catalana ha sido relegada a la segunda página del buscador, ese lugar en el que digitalmente ya no existes.

Hace un año, una llamada de María Guardiola cambió la vida de Abel Bautista, abogado con experiencia en conocidos bufetes y que llevaba tiempo en la asesoría jurídica del PP en la Asamblea. Abel Bautista recuerda perfectamente que fue un domingo de julio por la tarde. Escuchó a Guardiola, vio un proyecto y vio una líder a quien seguir. El proyecto era, para el PP de Extremadura, salir del letargo, superar elefantes internos, reconectar con los extremeños y echar al PSOE de Guillermo Fernández Vara de la Junta.

Carretera y manta. Pueblo a pueblo, Abel Bautista y María Guardiola recorrieron Extremadura junto a su equipo, sabiendo construir un discurso que caló, es evidente, pese a las críticas por ‘izquierdista’, en esa sociedad extremeña educada/adoctrinada en 40 años de socialismo. Guardiola sacó a los extremeños del letargo de un régimen y les encendió en su cabeza el click de cambiar y probar algo distinto. Andalucía ya había virado al progreso.

María Guardiola es, hoy, tan solo doce meses después, la presidenta de la Junta de Extremadura. Es la primera mujer (otra vez del PP) en presidir la región. Guardiola ha formado un gobierno con nueve consejerías, una de ellas para Vox, con mayoría absoluta de mujeres: 6 féminas y 3 hombres. Callando bocas a la izquierda que agita fantasmas. Este viernes juraron su cargo.

Abel Bautista es el número dos, de facto, de Guardiola y ha asumido la consejería de Presidencia, Interior y Diálogo. El nombre es toda una declaración de intenciones, aunque lo cierto es que temen un otoño caliente de la izquierda en las calles. Abel Bautista habla con OKDIARIO y deja claro que, ante Feijóo en Moncloa, si gana, «Extremadura estará siempre por delante en sus reivindicaciones». Y que no vienen a «gestionar lo ordinario», sino, «a conseguir cosas extraordinarias» para una Extremadura objetivamente empobrecida, que requiere, como ha hecho Juanma Moreno en Andalucía, una vuelta total de calcetín.

Pregunta.- Ha pasado el ruido y comienza el trabajo. ¿Qué prioridades de gobierno se marcan?

Respuesta.- Las que marcó la presidenta. El primero y más importante que merecen los extremeños por justicia social es la bajada de impuestos. Pagan los impuestos más altos de España teniendo los sueldos y las pensiones más bajas de España. Vivir en Extremadura resulta más caro. Comprar una vivienda es un 2% más caro. Una familia con 1.500 euros al mes paga 350 euros más en IRPF. La inflación ha afectado más a los extremeños por tener los sueldos más bajos. Devolveremos ese dinero a los extremeños por pura justicia social.

P.- Habrá bajada de impuestos inmediata en Extremadura

R.- Sí. Es un compromiso muy ambicioso que afectará a IRPF, matriculación, transmisiones patrimoniales y al día a día de los extremeños. Y se hará en los primeros 100 días de gobierno.

P.- ¿También cambiar un estilo de gobierno tras el PSOE?

R.- Por supuesto. El primer mandato de los extremeños ha sido cambiar de políticos. No querían a Vara y han dado una mayoría al centro derecha. Y ha ocurrido algo histórico. Por primera vez, la izquierda no tiene mayoría en la Asamblea. El PP gobernó en 2011, pero la izquierda tenía la mayoría. Ahora, la tiene el centro derecha. Además, los extremeños han pedido un cambio de políticas. Acabar con el «¡qué más da!» de Vara al referirse al socavón que hay desde hace siete meses en la carretera Cáceres-Badajoz. Hemos pasado de reivindicar una autovía a pedir que arreglen un socavón. Ese socavón es la desidia de Vara y su gobierno. Los extremeños votaron a María Guardiola para acabar con ella. Con la falta de ambición y de reivindicación.

P.- ¿Qué Extremadura heredan? ¿Temen facturas en los cajones?

R.- Alguna sorpresa habrá. Por lo pronto, han confundido gobierno en funciones con gobierno en vacaciones. Desde el 28M están de vacaciones y sabemos que no se han hecho pagos que debían atenderse o no han firmado resoluciones, dejando la administración paralizada. Cambiar de gobierno no puede ser una situación de excepcionalidad sino de normalidad democrática.

P.- La presidenta Guardiola dijo en la investidura: “No hay que dejarse llevar por odios ni prejuicios”. ¿A quién se refería?

R.- Eso [odios y prejuicios] es más de una parte que de otra y sabemos en quién lo están focalizando [se refiere a Vox]. Lo importante es que todos los partidos nos respetemos. No hay nada que temer en Extremadura. Aquí se ha dicho en las últimas semanas ‘¡que viene el lobo!’ y que vendíamos el gobierno a la extrema derecha. Se han dicho muchas barbaridades y prejuicios. Eso no aporta nada. Lo que hace es tensionar, sectarizar, polarizar. El trato del PP es bueno con todas las fuerzas parlamentarias. Con más empatía con unas que con otras. El clima de entendimiento es bueno y, con las discrepancias que haya, sacaremos adelante el futuro de Extremadura porque María Guardiola tiene la mayoría absoluta de la cámara.

P.- ¿Temen que la izquierda caliente la calle en otoño con la excusa de Vox en la Junta?

R.- En el pasado ya ocurrió (con Monago) por cosas que, luego, en los últimos ocho años (con el PSOE) dejaron de interesar. Parecía que las pilas de los megáfonos se habían gastado. Y lo que ocurrió en el pasado, ocurrirá en el futuro. Yo espero que dejen gobernar a María Guardiola en un clima de tranquilidad y consenso social. Nosotros ayudaremos a ello. Pero la otra parte debe hacerlo también. Llamamos a la calma, al diálogo y al consenso. Hablando se consigue más, que gritando y polarizando.

P.- ¿Sustituyen a un gobierno o a un régimen de 40 años?

R.- Sustituimos un gobierno y una forma de hacer política. Y la falta de ilusión y ambición. Otra Extremadura es posible. No venimos a gestionar por gestionar lo ordinario. Venimos a conseguir cosas extraordinarias para Extremadura porque Extremadura es una tierra extraordinaria con muchísimas posibilidades.

P.- ¿Hay que darle la vuelta como un calcetín a Extremadura como se ha hecho en Andalucía?

R.- Extremadura está en el punto de mira de muchos inversores para venir y crear riqueza y empleo. Para eso tiene que haber mejores condiciones que en otras comunidades. No podremos competir si los impuestos son más altos. Entre Extremadura y Andalucía, ahora eligen Andalucía, que tiene, además, salida al mar, mejores conexiones terrestres. Si nosotros, por ahora, no podemos ofrecerles mejores conexiones, tendremos que ofrecerles mejores impuestos. No tenemos mar, pero tenemos conexión con Portugal y un enclave estratégico cara al Atlántico con el puerto de Sines y el de Huelva. Y todo eso hay que explotarlo. Lo primero: impuestos atractivos.

P.- E impuestos aparte, ¿qué más hacer para atraer inversión?

R.- Hay que hacer una modificación muy seria de todo el régimen de protección ambiental. Esto genera mucha inquietud en la izquierda y el espantajo de que viene el lobo. Pero lo que decimos en el PP lo comparte la gran mayoría de los extremeños. Hay que revisar las zonas protegidas en Extremadura. No puede ser que se queden los pájaros y se vayan las personas. Y eso está ocurriendo. Mire. Aquí hay una residencia de ancianos totalmente nueva y finalizada en un pueblo pequeñito de Badajoz que no ha podido abrirse porque el gobierno socialista la construyó en zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). No es normal que los mayores de ese pueblo tengan que desplazarse a 40 kilómetros. No sólo expulsamos a los mayores de sus raíces, de su entorno, de su familia, de su hogar y los estamos sacando de su pueblo. También expulsamos a los jóvenes. Vara ha expulsado a 35.000 jóvenes de Extremadura desde 2015. Esto no puede ocurrir. Igual para las inversiones. El desarrollo económico y social de Extremadura tiene que ser compatible con la protección medioambiental. De lo contrario, Extremadura será un parque natural y vendrán a visitarnos como rara avis, pero no puede ser. Extremadura tiene que ser algo más: crecimiento, desarrollo rural, económico y social y, todo ello, con protección del medio ambiente. Sustituimos al PSOE para que otra Extremadura sea posible.

P.- ¿Importan más las aves que los ancianos de ese pueblo?

R.- Parece que sí. Fui a verlo con nuestro alcalde porque no me lo podía creer. Y lo que vi fueron los colchones con sus fundas en las camas sin estrenar. Un edificio nuevo cerrado y que ya necesita reformas. Faltaba una rampa en la salida de la cocina y, al hacer la inspección, dijeron que estaba en zona ZEPA. Es insólito. Increíble. Me di cuenta de que había que hacer algo. La presidenta tenía una propuesta muy ambiciosa para darle una vuelta a las zonas protegidas y casos como este le dan sentido.

P.- María Guardiola dirigirá Igualdad desde Presidencia.

R.- Siendo la primera mujer que preside la Junta es normal que asuma como propio su firme compromiso con la Igualdad. Nadie mejor que ella. La izquierda lo ha criticado y dice que hemos eliminado la consejería de Igualdad. No hemos eliminado nada. Al contrario. Lo que hemos hecho ha sido reforzarla a través de la figura de la presidenta. La Presidencia de la Junta delega competencias en los consejeros y, en Igualdad, ella la asume como propia. La izquierda debería estar orgullosa de que una mujer, y siendo la presidenta, lleve Igualdad. ¿En qué mejores manos va a estar?

P.- Hace un año ponías “María Guardiola” en Google y salía la hija de Pep Guardiola. Ahora sale la presidenta de Extremadura. Han pasado de ser desconocidos a gobernar.

R.- Es el objetivo que nos marcamos. En diez meses María Guardiola ha conseguido que los extremeños la vean como alternativa real, con un proyecto para Extremadura y con capacidad para liderarlo. Y eso se ha materializado en las urnas. Lo importante es que en Google salga que Extremadura va bien. Y ocurrirá. María Guardiola es presidenta de Extremadura porque los extremeños han visto en ella verdad y capacidad de reivindicación. Llega sin mochilas, sin herencias. No pertenece a familias políticas dentro del partido. Viene con absoluta libertad e independencia, lo que le permite poder reivindicar ante su partido lo que necesita su tierra. María Guardiola y su gobierno van a estar con los extremeños y cuando haya que elegir entre el PP y Extremadura, la presidenta elegirá Extremadura, también ante Feijóo. Eso ya va a ser un cambio importante respecto al gobierno de Vara, que no daba la cara por los extremeños.

P.- La presidenta le llamó para unirse a ella hace justo un año. ¿Qué recuerda?

R.- Me llamó un domingo de julio por la tarde. Recuerdo que noté en aquella llamada mucha ilusión y fuerza y unas ganas increíbles por echarse a la espalda un partido al que había que darle una vuelta y con el que reconectar con los extremeños y crear una alternativa de gobierno. Y vi en ella un proyecto que me convenció y una capacidad de liderazgo excepcional. El tiempo me ha dado la razón. No nos equivocamos. Ha conseguido ser presidenta de Extremadura en tiempo récord. Y el PP ha conseguido, también aquí, romper techos de cristal con hechos y no con palabras frente a la izquierda que nos echa siempre en cara el tema de la igualdad y la mujer. El hecho es que María Guardiola es la primera mujer que preside la Junta. Eso no es ni mejor ni peor, sino un síntoma de los tiempos. El PP es un partido moderno, actual, con capacidad para construir liderazgos. Y ese liderazgo ha recaído esta vez en una mujer, que va a demostrar que va a ser una gran presidenta.