Abascal: «Votaríamos una moción de censura del PP con Junts para ir a elecciones sin cesiones al separatismo»

Veo a Santiago Abascal (Bilbao, 1976) más seguro que nunca. No sé si es culpa de unas encuestas que le otorgan un subidón de al menos una docena de escaños, desmintiendo a ese socialcomunismo político y mediático que lo daba por muerto confundiendo sus deseos con la realidad, o simplemente que, como el buen vino, mejora con el tiempo. Es consciente de que la victoria de Donald Trump, y el auge de la derecha conservadora en todo el mundo, no pasará de largo por España. Que su proyecto político, moral e intelectual no es ni debe ser flor de un día, como le sucedió a Podemos y Ciudadanos, sino que ha venido para quedarse. Por eso, va con tiento, evitando la sobreexposición. En su primera entrevista en 2025, anuncia que apoyará una hipotética moción de censura del PP, aunque esté Junts, vaticina que Sánchez acabará «imputado» y cree que el tiempo y la demoscopia le han acabado dando la razón en su decisión de abandonar los gobiernos autonómicos que compartía con el PP.

PREGUNTA.- Buenos días, señor Abascal. ¿Cómo está?

RESPUESTA.- Pues muy bien y muy seguro de lo que hago. Y España, por desgracia, está muy mal. Pero estamos muy fuertes. Las encuestas van bien y estamos decididos a defender lo que hay que defender.

P.- Les daban por muertos…

R.- Nos han dado por muertos muchas veces, ya estamos acostumbrados. Ahora ya ni siquiera los que habitualmente nos dan por muertos lo hacen. Parece que incluso las encuestas de los que intentaban acabar con las esperanzas de mucha gente tienen que reconocer que Vox está subiendo y va a seguir subiendo. No sé si hemos crecido 30, 40 o 50 escaños, pero hay un espacio político, que es el que ocupa Vox, que representa lo que piensan millones de españoles y que, si Vox no está, nadie lo dirá: nadie se opondrá al Estado de las Autonomías, nadie defenderá valores fuertes, nadie se opondrá a la inmigración masiva. Muchos españoles lo saben.

P.- ¿Qué le parece que el PSOE quiera acabar o limitar la acción popular, que es un derecho que garantiza la Constitución? Y además en un momento en el que Begoña Gómez está tetraimputada y David Azagra está pentaimputado.

R.- Responde a la clarísima pretensión de Sánchez de convertirse en el Rey. Sánchez quiere ser el jefe del Estado, la única persona inviolable en España, quiere ser totalmente impune. Él y su familia. Y ha demostrado que no sólo está dispuesto a colonizar las instituciones, sino a utilizarlas a su servicio, al de su partido y al de su propia familia. Lo ha hecho con todo: utilizando a la Abogacía del Estado para defender a su familia e iniciando un conflicto internacional y diplomático con una nación hermana como Argentina para defender a su mujer. Sánchez no tiene ningún límite y esto demuestra que está dispuesto a todo. La acusación popular es importantísima para Vox, que el partido ha usado durante mucho tiempo, incluso cuando no tenía representación. Vox inició las acusaciones populares en Cataluña contra los golpistas y aquello acabó en el Tribunal Supremo. Ha sido muy importante para suplir la inacción de las instituciones y del Estado. Quieren terminar con esa posibilidad de la sociedad civil.

P.- El PSOE plantea que la acción popular quede adscrita a la formulación inicial de la querella y la fase de juicio oral. Es una cosa de locos, absolutamente surrealista.

R.- Y, de paso, que la instrucción la lleve la Fiscalía. Y, ¿de quién depende? Quieren llevar la instrucción de los casos judiciales ellos mismos.

P.- ¿Y cómo van a parar ustedes esta nueva atrocidad contra el Estado de Derecho?

R.- Pues vamos a votar en contra en el Congreso de los Diputados. Imagino que otras fuerzas políticas lo harán. No sé si podremos tumbarlo entre todos, pero imagino que los socios de investidura de Sánchez están muy contentos en poner en aprietos al Estado de Derecho en España, en hacer que España funcione peor, que sea más débil y que sus instituciones estén más degradadas, porque a río revuelto, ganancia de pescadores. El separatismo hará lo que mejor convenga a los intereses separatistas que, desde luego, no es lo que conviene al interés general. No debemos de tener muchas esperanzas sobre esa votación. Lo que hay que hacer cuanto antes es una oposición por tierra, mar y aire al Gobierno. La oposición más contundente en la calle y en los tribunales. Y hacer que este Gobierno no pueda resistir, que se tenga que ir de una vez por todas. Aunque eso no va a ser fácil, porque estamos ante un personaje que necesita el poder y, además, el poder total para defenderse y que ha llegado a la conclusión de que si es desalojado del poder acabará sentado mucho antes en un banquillo.

P.- ¿Acabará Pedro Sánchez en la cárcel?

R.- Creo que debería acabar en la cárcel. Pero no estoy aquí para hacer vaticinios. Creo que Sánchez debería acabar en la cárcel por muchísimas razones.

P.- ¿Recurrirán al Constitucional si acaban con la acción popular?

R.- Haremos todo lo que esté en nuestra mano, no sólo parlamentariamente sino también en el ámbito judicial. Pero el Tribunal Constitucional está en manos del Partido Socialista. El Partido Popular le entregó la mayoría, fueron incapaces de mantener un bloqueo en un momento de desafío al Estado de Derecho y a la división de poderes por parte del PSOE. La Presidencia del Tribunal Constitucional, a cargo de Cándido Conde-Pumpido, con la anuencia del Partido Popular, no nos permite estar muy esperanzados sobre un recurso en el Tribunal Constitucional. Eso lo tienen que saber los españoles.

Corrupción

P.- Cada día nos desayunamos con un caso de corrupción que afecta al Gobierno. El más notable son las acusaciones que ha vertido el señor Víctor de Aldama en sede judicial. ¿Usted cree a Víctor de Aldama?

R.- Yo, desde luego, creo más a Víctor de Aldama que a Pedro Sánchez. Entre otras cosas porque no conozco a Víctor de Aldama y ha hablado públicamente con mucha seguridad. A Sánchez ya le conocemos todos y todos los españoles saben que Sánchez ha mentido. Espero que Aldama siga colaborando con la Justicia y permita que se esclarezcan los hechos y que aquellos que se han corrompido se sienten en el banquillo y paguen.

P.- La Justicia debe tener en cuenta la colaboración de Víctor de Aldama…

R.- Entiendo que ya lo tiene en cuenta, porque él se encuentra en libertad. Quienes deciden colaborar con la Justicia tienen que ver algún beneficio porque, si no, nadie lo haría.

P.-¿Ve normal que sigan en el Gobierno todos los ministros señalados por Víctor de Aldama, además del jefe de gabinete de María Jesús Montero? En cualquier país civilizado seguramente ya estarían en sus casas.

R.- Yo no veo normal que siga el Gobierno, que siga Pedro Sánchez. Un presidente del Gobierno que tiene a su mujer y a su hermano imputados.

P.- Su mujer tetraimputada y su hermano pentaimputado, no les quite delitos…

R.- …y con su fiscal general imputado… En cualquier país de nuestro entorno habría dimitido. Recuerdo cuando hace unos años leíamos en la prensa europea que un ministro dimitía porque había plagiado un párrafo de su tesis doctoral. Sánchez la ha plagiado entera y tiene imputada a la familia y a todo su entorno, a toda su banda. ¿Por qué no se va? Sánchez exigió la dimisión del Gobierno por el desbordamiento del Ebro. ¿Y qué hace tras haber negado la ayuda a Valencia y ser responsable criminal de lo que ha ocurrido? ¿Qué hace Sánchez después de mentir a los españoles en las elecciones de una manera tan flagrante sobre sus pactos o sobre la Ley de Amnistía? ¿Qué hace sentado en el poder? Defenderse a sí mismo o defender sus intereses y alargar todo lo posible su estancia en el poder para permanecer impune más tiempo. Espero que eso termine pronto.

ETA y el sanchismo

P.- ¿Y qué le parece a usted, que lo ha vivido muy de cerca, que el socio más estable de Gobierno que tiene Pedro Sánchez sea la banda terrorista ETA, es decir, Bildu? Usted que ha enterrado a compañeros, que ha visto cómo acosaban a su padre, cómo le acosaban a usted, cómo quemaban la tienda familiar de su pueblo natal… ¿Qué sensación tiene cuando ve esta ignominia?

R.- Es sorprendente el respeto con el que les habla en el Congreso. Lo veo como una traición. Para mí, Sánchez es un traidor. Pero no un traidor conmigo o con quienes hemos padecido eso. Es un traidor con todos los españoles. Yo creo que es interesante saber cómo lo ven los socialistas que han llevado los féretros de compañeros asesinados por ETA. Que Pedro Sánchez me traicione a mí está dentro del guión, pero que traicione a sus propios compañeros caídos… es sorprendente. Demuestra la catadura moral y la falta de límites. Yo realmente no sufro porque Sánchez traicione lo que yo más quiero, porque yo no tengo ningún tipo de empatía ni afecto con Sánchez. España tiene al peor gobernante de su historia. Pero me llama la atención, casi como observador, cómo es capaz de traicionar también a los suyos.

P.- Zapatero va diciendo por ahí que se encontraron hace poco y que estuvieron charlando amigablemente. ¿Dónde fue y de qué hablaron?

R.- Amigablemente es mucho decir. Se me acercó en un acto institucional en el Congreso. Yo jamás había hablado con él y me dijo: «Vas hablando muy mal de mí, diciendo que soy lo peor y que estoy con el narcocomunismo». Yo no quise iniciar una discusión. Le dije: «Estamos en posiciones muy lejanas». Y luego me dijo una cosa que él no cuenta; faltaba la segunda vuelta en Argentina y me dijo: «Por cierto, Milei no tiene nada que hacer». Y le dije: «Así que lo tenéis todo atado y bien atado también, como en Venezuela». Y dijo: «Sí, lo tenemos todo atado y bien atado». No lo debía de tener muy atado. Como pitonisa, Zapatero no vale mucho. Y como relator de conversaciones privadas tampoco, porque cuenta lo que le apetece.

El futuro del Gobierno Sánchez

P.- ¿Cuánto tiempo le da usted a este Gobierno? ¿Llegan a 2027?

R.- Ya sabe que nunca hago vaticinios, pero creo que Sánchez es capaz de aguantar sin Presupuestos y hasta imputado. En ese caso, la mayoría parlamentaria de Sánchez sería capaz de votar en contra del suplicatorio del Congreso afirmando que hay lawfare y que los jueces están al servicio de la derecha y del franquismo.

P.- ¿Usted cree que Pedro Sánchez acabará imputado?

R.- Creo que debería acabar imputado porque todo lo que ha hecho su mujer no puede haberlo hecho sin ser la mujer del presidente. Y Sánchez debe contestar algunas preguntas. ¿A cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó para que recibieran a su mujer y le dieran negocio?

P.- Usted lo ha dicho varias veces, pero dé algún nombre. No tire la piedra y esconda la mano.

R.- Yo lo que hago es preguntarlo.

P.- ¿Y a cuántos recibió?

R.- No lo sé, pero quiero saberlo. Estoy convencido de que los recibió.

P.- Si está convencido es porque le han contado algo…

R.- Tendrá que contarlo Sánchez en sede judicial. Yo se lo pregunté el otro día en el Congreso, por duodécima vez, y me contestó que era yo quien tenía que decirlo. Le cuesta mucho reconocerlo a pesar de que tiene facilidad para mentir. Confío en que lo sabremos pronto.

P.- ¿Pero llega al 2027?

R.- No quiero confundir a los españoles sobre las posibilidades de echar rápidamente a Sánchez. Veremos qué saben los que hoy están tirando de la manta, las pruebas que facilita Víctor de Aldama en sede judicial. Eso también jugará un papel. Pero creo que, aún así, Sánchez está dispuesto a aguantar incluso en el escenario de una imputación.

P.- Eso sería un escándalo, un golpe de Estado, sin pegar tiros al techo del Congreso, pero un golpe de Estado.

R.- El golpe de Estado ya se está produciendo y se ha trasladado desde la Generalidad de Cataluña al Palacio de La Moncloa, con la aprobación de la Ley de Amnistía, que es inconstitucional y que ha sido aprobada para mantenerse en el poder. Todo lo que hace Sánchez en el asalto a la Radiotelevisión Pública, a la Justicia, al Tribunal Supremo, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas, la colocación de Pablo Iglesias en el CNI… Todo responde a un intento de asaltar el Estado, de colonizar las instituciones, de acabar con la división de poderes. ¿Y por qué no va a ir más allá? Tendemos a pensar que, como estamos en España y en la civilizada Europa, no nos puede pasar lo que ha ocurrido en otros países. Y eso es probablemente lo que pensaban en Venezuela cuando miraban a Cuba. O cuando pensábamos que no podía haber un conflicto bélico en Europa porque habíamos padecido los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y llegaron los Balcanes y ahora la agresión de Rusia a Ucrania. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. La ambición de poder de Pedro Sánchez es descomunal.

Moción de censura

P.- ¿Ustedes apoyarían una moción de censura con Junts? Porque el concurso de Junts sería necesario de manera activa o pasiva.

R.- A veces votamos en el Congreso con fuerzas con las que no tenemos nada que ver. Nosotros presentamos dos mociones de censura. En una el PP votó en contra y se abstuvo en la otra. Estamos a favor de esta herramienta y animamos al Partido Popular a presentarla, independientemente de que den los números o no, porque responde a la gravedad del momento. Sánchez se merece un debate sobre él.

P.- ¿Apoyaría a Feijóo si la presenta?

R.- Si es una moción de censura para convocar elecciones y tenemos la garantía de que no hay ninguna cesión al separatismo, claro que lo apoyaríamos. De hecho, ya hemos planteado dos mociones de censura. Lo que no sabemos es si el Partido Popular está de acuerdo con una moción de censura. Lo digo porque el Partido Popular tiene un pacto con el PSOE en Europa; pactan las políticas migratorias que han provocado la salida de Vox de los gobiernos autonómicos y coinciden en muchas cosas con el Partido Socialista. Feijóo ha dicho recientemente que Junts es un partido coherente con el que tiene afinidad. Es un partido coherente en el ataque a la unidad nacional y con el que nosotros no tenemos ninguna afinidad. Vox y el PP no son lo mismo. No sé cuáles son las verdaderas razones del Partido Popular para presentar una moción de censura cuando, después, llega a acuerdos judiciales y de todo tipo con el Partido Socialista. Sobre todo en Europa, donde son letales, porque tienen que ver con las cuestiones climáticas, con el Pacto Verde y con las políticas migratorias, que es lo que hace más daño a España. Pero nosotros pensamos que el Gobierno merece esa moción de censura.

Inmigración ilegal

P.- ¿Usted qué haría con los 5.000 menas que hay en Canarias?

R.- Pues devolvérselos a sus padres y ponerse muy serio con Marruecos. Ellos dicen que Marruecos es un aliado. ¿Cómo es posible que esos niños no estén con sus padres o con su Rey? Si esos niños fueran finlandeses, ¿qué nos dirían? Que los estamos secuestrando. ¿Qué es esto de asumir que a todo el que llega y tira el pasaporte o no tiene intención de volver no se le devuelve a su país? ¿Qué es esto de asumir que hay un país que abre sus cárceles y nos envía a sus delincuentes y que eso no tenga respuesta? Y encima tenemos que pagar dinero español y dinero europeo, las obras hidráulicas, la vigilancia sobre la inmigración ilegal que no efectúa… Cuando nos hacen preguntas del tipo «¿Qué harían ustedes?»… Pues todo lo contrario de lo que han hecho estos que se reúnen para ver cómo los reparten por las comunidades autónomas.

P.- El Partido Popular está poniendo freno al reparto que quiere imponerle Sánchez…

R.- Le está poniendo freno porque está asustado, no por convicción. El Partido Popular rompió los gobiernos autonómicos por ese acuerdo, al que los presidentes autonómicos del Partido Popular nos dijeron que no iban a llegar.

Vox y el PP

P.- ¿Se arrepiente de haber salido de los gobiernos autonómicos? Dijeron que era el final de Vox pero cada día tienen más intención de voto en las encuestas.

R.- No me arrepiento de salir, pero no por las encuestas sino porque no vamos a ser cómplices del reparto de la inmigración masiva, de la inseguridad, de la ruina. De que en la parada del autobús de Hortaleza las señoras no se puedan sentar porque los menas las asustan y que las niñas tengan que ir a coger la parada siguiente o la anterior porque no pueden ir a esa parada. No vamos a ser cómplices de las violaciones, de los robos, de los machetazos, de la importación del yihadismo. No me arrepiento. Me alivia no estar en esos gobiernos. Para empezar a hablar sobre los presupuestos autonómicos el PP tiene que rectificar en materia migratoria. Como mínimo, el Partido Popular tendrá que decir de alguna forma que Vox tenía razón y que Vox avisó.

P.- ¿Van a apoyar los presupuestos en las regiones en las que el PP está en minoría?

R.- A nosotros nos echaron de esos gobiernos con una decisión que sabían que supondría la ruptura. Una decisión deliberada y contraria a lo que nos decían los presidentes autonómicos del Partido Popular. Para los presupuestos tendrán que hablar con nosotros o con el Partido Socialista. Si quieren hablar con nosotros tendrán que rectificar esas políticas migratorias. Y también tendremos que hablar, por ejemplo, de las políticas lingüísticas en Baleares, de las leyes de memoria histórica que ahora no quieren derogar, del recorte de las subvenciones a los sindicatos y a las organizaciones patronales… Ahora ya no quieren hablar de eso y de las cosas que importan no sólo a nuestros votantes sino a la gente.

P.- ¿Qué les dice la presidenta Marga Prohens en Baleares?

R.- Lo que ha hecho Prohens es decir que el tema de la memoria histórica se acabó y que por ahora no hay Presupuestos. Han dado una patada para adelante. Veremos si rectifican. Deberían saber que nosotros no hacemos órdagos ni estamos jugando a una negociación. Estamos diciendo la verdad: si no hay una rectificación en materia migratoria no podemos empezar a hablar. Si quieren nuestro apoyo, si quieren Presupuestos, tendremos que volver al acuerdo de investidura y, teniendo en cuenta que no estamos en el Gobierno, pues probablemente hay algo más entre los gobiernos. Volver al mismo acuerdo que se ha roto con nosotros fuera de los gobiernos es muy cómodo para el Partido Popular. Es lo que querían desde siempre, que nos quedemos fuera.

La DANA

P.- Les he visto muy leales con Carlos Mazón, no han sido especialmente críticos en la Comunidad Valenciana. ¿Cree que tiene responsabilidad en las consecuencias de la catástrofe? ¿O quién tiene más responsabilidad, el Gobierno de España o la Generalitat Valenciana?

R.- Pueden existir negligencias, torpezas de la Administración con consecuencias tremendas, pero no son comparables con la actuación criminal de Pedro Sánchez de no ayudar porque el color político de la comunidad no era socialista. Desde el principio, Sánchez ha hecho una estrategia política, intentando que las responsabilidades de la catástrofe cayeran en unos y que él quedase impune. El Partido Socialista evitó la ayuda militar, impidió la ayuda internacional. Hemos visto a mandatarios internacionales sorprendidos de que España rechazara la ayuda internacional cuando el lodo inundaba las calles. Han criminalizado la ayuda de los voluntarios diciendo que entorpecían. Todo eso lo ha hecho Pedro Sánchez. La negligencia es una cosa y la actuación criminal del Gobierno de Pedro Sánchez es otra.

P.- Teresa Ribera se ha ido de rositas. Está ahí, en Bruselas, cobrando un dineral de vicepresidenta de la Comisión Europea. La AEMET, que dependía de ella, dijo que lo peor de la DANA iba a pasar a las 18:00 de la tarde y sobrevino a las ocho. El ministerio que ella dirigía se negó a que se limpiase el Barranco del Poyo con las consecuencias catastróficas que ha tenido.

R.- Y las obras hidráulicas y presas que hubieran impedido o limitado la inundación estaban aprobadas y, por razones ideológicas del Pacto Verde europeo, no se llegaron a construir. Teresa Ribera está allí por un acuerdo de populares y socialistas del que se desmarcó el Partido Popular español. No sabemos si con la boca chica o con la boca grande, porque es de tal gravedad que debería tener alguna consecuencia. No sé qué hace el Partido Popular español en el Partido Popular Europeo.

Las mofas de Lalachús

P.- ¿Qué le pareció la mofa al cristianismo y al Sagrado Corazón durante las campanadas en Televisión Española por parte de esa personaje repugnante, Lalachús o como se llame…?

R.- Es lo habitual en la izquierda, que intenta ofender los sentimientos religiosos de los cristianos y convertir en odio cualquier crítica a su ideología. Me gustaría verles con esa valentía y desparpajo hablando de Mahoma o del Islam. No tienen lo que hay que tener. Saben que los católicos y los cristianos son gente pacífica, que padece ante ese tipo de ofensas pero que se queda en eso. El Gobierno quiere aumentar las ofensas a los sentimientos religiosos cristianos.

P.- Ya han anunciado que van a despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos.

R.- Sí, los mismos que nos denuncian por islamofobia. Se va a eliminar la ofensa al cristianismo pero supongo que se mantendrá la penalización de las ofensas. Quitarán ese delito, pero pondrán otro de odio para perseguir a los contrarios a sus posiciones políticas. Es lo que hace la izquierda, que está enloquecida en todo el mundo. Ha traído la doctrina woke, la inmigración masiva, la ideología transgénero… Todo lo que destruye las sociedades. Y lo ha hecho en muchos sitios con la complicidad de derechitas blandas.

La Corona

P.- ¿Qué le pareció el discurso de Navidad del Rey? Ustedes han mantenido un silencio sepulcral.

R.- Si hemos mantenido un silencio sepulcral es porque no valoramos el discurso. Valoramos lo que representa el Rey: la unidad y la permanencia de España. La figura de la Corona tiene toda nuestra lealtad.

P.- ¿Pero echó algo en falta en el discurso, por ejemplo, alguna crítica a los casos de corrupción?

R.- No me corresponde a mí hacer el discurso de Su Majestad el Rey. Imagino que desde Moncloa intentarán que el Rey diga lo que no debe decir, que se equivoque, que entre en la contienda política, que se comporte como un portavoz socialista y no como el Rey de todos los españoles, que es lo que debe hacer y lo que nosotros confiamos que haga siempre el Rey. Desde Moncloa quieren que el Rey pierda toda su legitimidad, para que una parte del pueblo deje de quererle y para que Sánchez sea el Rey.

P.- ¿Intentarán acabar con la Monarquía parlamentaria?

R.- Creo que la Ley de Memoria Histórica va mucho más allá de una interpretación del pasado. Uno de los principales objetivos es la Corona. La izquierda tiene muy claro que la deslegitimación de la Transición es también una deslegitimación de la Corona. Van a por ella y también se cargarán la Cruz del Valle de los Caídos. Fusilaron el Sagrado Corazón de Jesús durante la Guerra Civil en Getafe, en el Cerro de los Ángeles. Odio, odio al Sagrado Corazón, odio a la identidad de los españoles. Odio a la unidad de España. Odio a los valores que caracterizan, al menos, a media España.

El PSOE y el franquismo

P.- ¿Qué le parece este aquelarre de fastos para conmemorar los 50 años de la muerte en la cama de Francisco Franco?

R.- Toda la banda está imputada y hacen lo de siempre: intentar hablar de otras cosas y buscar una confrontación. No nos encontrarán en una confrontación sobre cuál es la verdadera historia, porque nosotros queremos libertad para los españoles, que cada español pueda acercarse a la historia como entienda, respetar a su abuelo, luchara en el bando en que luchara. Nosotros no obligamos a los españoles a tener una lectura unívoca de la historia. Eso lo hace el Partido Socialista. Queremos que los españoles tengan libertad. Y eso es con lo que quieren terminar. Con la libertad, con la Corona, con la Cruz, con la convivencia nacional. Y quieren tapar sus crímenes, sus crímenes en Valencia, su corrupción, sus imputaciones. Ése es el objetivo.

P.- Estos comentaristas de izquierdas, muchos de ellos comisarios de Moncloa, repiten incesantemente que ustedes defienden el franquismo en el Parlamento. Yo sigo las sesiones y jamás les he escuchado defender explícitamente el franquismo, ¿qué opina usted del franquismo?

R.- Es que lo que yo opine del franquismo es irrelevante porque yo puedo tener mi opinión del franquismo, de la República, de la Reconquista, de la guerra contra los franceses, del descubrimiento y evangelización de América… Pero no quiero imponer mi opinión a nadie. Yo quiero que los españoles tengan libertad para acercarse a la historia. La historia no está para condenarla, está para asumirla. Pero si quieren que hablemos de historia, podemos hablar de la historia de uno de los partidos que se sienta en el Congreso de los Diputados con las mismas siglas que cuando provocó una Guerra Civil, que es el Partido Socialista, que ha dado golpes de Estado a la República, que participó en el asesinato de un líder de la oposición días antes de que se iniciara la Guerra Civil, que robó el oro del Banco de España, que trajo a España el crimen de Estado y la corrupción. Que tiene un presidente del Gobierno que llega al poder mintiendo a los españoles, elección tras elección.

Vox en Europa

P.- Pasemos al ámbito internacional. Usted es presidente del grupo Patriotas por Europa. ¿Qué lectura hace de los meses que lleva al frente de la presidencia? ¿Cómo se siente? Porque usted es el jefe de lo que llaman la malísima ultraderecha europea.

R.- Me siento muy honrado de representar a los grupos políticos que defienden con más contundencia la soberanía de las naciones en Europa y, por lo tanto, el espíritu fundacional de la Unión Europea, que está basada en que las naciones cooperen libre y voluntariamente, y de los grupos que quieren defender sus fronteras y los valores que siempre han caracterizado a la sociedad europea. Representamos al tercer grupo de la Cámara y confío en que muy pronto ese grupo pueda ser mayor. Es más, creo que la legislatura es muy larga y que están pasando cosas en todo el mundo que pueden llevar a una reconfiguración, más pronto que tarde, de los grupos parlamentarios europeos y que podamos crecer y, sobre todo, ofrecer mayorías alternativas al pacto entre el PSOE y el Partido Popular.

P.- ¿Por qué Meloni no ha entrado en ese escenario? La está cortejando el Partido Popular Europeo…

R.- Georgia Meloni es la presidenta de Italia, tiene que defender los intereses de Italia y forma parte de un grupo importantísimo para nosotros, el de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), del que hemos formado parte. La alianza con Giorgia Meloni sigue intacta. La buena relación entre Vox y Fratelli permanece. Por eso digo que hay que crear nuevas mayorías. Y estoy pensando en el grupo de los Patriotas para Europa, en conservadores y reformistas y también probablemente en alguna parte del Partido Popular, porque recientemente se han producido mayorías en el Parlamento Europeo, como la llamada mayoría Venezuela, que han roto el pacto permanente votación tras votación entre populares y socialistas. El pacto entre populares y socialistas es el pasado y ya es posible un pacto distinto en esta legislatura. Y es que todas las fuerzas conservadoras formen la mayoría que ha sido votada por los europeos, porque ya somos mayoritarios.

P.- ¿Qué le parecen los coqueteos o la banalización de Alternativa para Alemania sobre el nazismo?

R.- Es que no lo hace.

P.- Bueno, apartaron a algún dirigente…

R.- Es verdad, lo apartaron hace tiempo. Pero siempre hay un imbécil en todas partes. Yo creo que Alternativa para Alemania está haciendo lo correcto en estos momentos y por eso le están apoyando tanto los alemanes. Donde tienen más apoyo es, precisamente, en la parte de Alemania donde menos fuerza tuvo el nazismo. Yo creo que eso significa algo. Es una reacción natural del pueblo alemán, una reacción patriótica, en contra de esa inmigración islámica y fundamentalista que está cambiando la cara de Alemania y la cara de toda Europa. Confío en que crezcan mucho en estas elecciones.

Putin y Ucrania

P.- ¿Y qué responde a los críticos, que son siempre los mismos, que dicen que detrás de Patriotas por Europa está Vladimir Putin?

R.- No les digo nada. Es una mentira como otra cualquiera.

P.- Usted se opuso a la invasión de Ucrania…

R.- No sólo nosotros. Todos los miembros de Patriotas por Europa han condenado la agresión de Putin a Ucrania. De hecho, nosotros, cuando todavía estábamos en el grupo Conservadores y Reformistas, convocamos a todos los socios y se votó y firmó un documento de condena a la agresión de Putin a Ucrania. Por lo tanto, no hay ningún debate. Pero es como todas las mentiras que propaga la izquierda. Recientemente hemos visto mentiras sobre el FPO austríaco, que ya tiene un 40% de intención de voto en las encuestas, que es nuestro socio, que está en Patriotas. Si se repiten elecciones irá a la mayoría absoluta. La prensa española está comparándole directamente con el nazismo. Es una auténtica vergüenza. Curioso, porque todos los partidos de Patriotas por Europa han apoyado el derecho de Israel a defenderse después de los ataques del 7 de octubre. O sea, que es un nazismo muy sui géneris. La izquierda no tiene ningún límite, actúa desde la mentira y la propaganda. Y tiene mucha fuerza, entre otras cosas porque en España se les ha dado todos los medios.

P.- Casi todos.

R.- Casi todos. Sí, perdón.

Trump en la Casa Blanca

P.- Pasemos a Donald Trump, ¿se va a acabar el repugnante wokismo, que es la nueva dictadura del siglo XXI?

R.- Todas las ratas están saltando del barco. Los que en las redes sociales, por indicaciones de Biden, habían censurado, se alegran de poder contribuir a la libertad de expresión. Hemos visto al jefe de Meta, es decir, Facebook e Instagram, haciendo esa declaración después de años de limitación de la libertad de expresión. Vox se quedó sin cuenta de Twitter durante una campaña electoral antes de que lo comprara Elon Musk. A día de hoy hay mucha más libertad en las redes. La llegada de Trump, o de Milei en Argentina, y todo el influjo que eso tiene en Hispanoamérica y que está teniendo en España y en Europa, dibuja un mundo nuevo junto con la victoria de los patriotas en cada vez más naciones europeas. La izquierda está en claro retroceso y todas sus imposiciones, en forma de inmigración masiva, de ingeniería de género, de totalitarismo woke, están derrotadas. No se las creen ni ellos y por eso están más agresivos.

P.- Se les acaba el chollo, porque esto es un negocio. No se piense usted que son unos idealistas ni unas hermanitas de la caridad que se creen lo que dicen.

R.- Por eso actúan con más rabia y más violencia. Y yo creo que la entrevista de Elon Musk al de Alternativa por Alemania lo ha demostrado. ¿Por qué un empresario como Elon Musk no puede hablar con una política a través de su propia cuenta en redes sociales que tiene 260 millones de seguidores? ¿Y por qué George Soros sí puede estar financiando esa política? Soros paga a asociaciones, diarios, partidos que influyen en procesos golpistas diarios. Eso es lo que que son incapaces de responder.

El delincuente Alvise

P.- Y termino con una pregunta. Usted no lo ha dicho nunca. Yo lo he dicho muchas veces. Yo siempre he dicho que Alvise Pérez era y es un delincuente y eso ya está contrastado más allá de toda duda razonable. ¿Qué les dice a esas personas que dejaron otros partidos, entre otros Vox, para votar a este delincuente?

R.- Yo digo lo que dije en la noche electoral de las elecciones europeas. Yo estoy al lado de los españoles que han votado con rabia. Estoy al lado de los españoles que han votado enfadados, que están completamente hartos, que estaban en la abstención, que piensan que todos les han traicionado, que están cansados de la inmigración ilegal, de la inseguridad en las calles, del robo a través de los impuestos. Y quiero decirles que hay alternativa y que hay alternativas limpias. Hay alternativas de gente honrada. Hay alternativas cabales que dicen siempre lo mismo, que dicen una cosa en las elecciones y es lo que votan después en los parlamentos. Y esa alternativa se llama Vox. Con lo cual, con toda humildad y con toda autocrítica, les digo que aquí estamos para seguir representándoles.

P.- Pues nada más. Muchas gracias y muy buena suerte, señor Abascal.

R.- Que sea para España la suerte. Muchas gracias.