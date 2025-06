Abascal tiende la mano a Feijóo pero acusa al PP de «sostener» desde Bruselas al Gobierno de Sánchez

Santiago Abascal ha exigido este domingo al Partido Popular que rompa todos los pactos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas, en lugar de convocar «concentraciones partidistas» que son «una estafa». El presidente de Vox ha expresado que la principal dificultad para echar al Gobierno «criminal» de Pedro Sánchez es la «estafa» del Partido Popular, que con su pacto en Bruselas «sostiene hoy a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa».

En esta línea, ha añadido que Vox es el único partido que durante los siete años de Gobierno «delincuente y socio de delincuentes» de Pedro Sánchez ha criticado a Sánchez, frente a un PP «melindroso y malacostumbrado» que dice que Vox les ataca más que al presidente del Gobierno.

«Es un bulo. ¿Cómo se atreven? Que si les atacásemos como atacamos a Sánchez, saldrían llorando. No es verdad. Es simplemente una excusa para que no nos atrevamos a levantar el dedo y a señalar las incoherencias del Partido Popular. No es más que eso», ha comentado Abascal, para añadir, a continuación, que Vox es un partido que molesta «al régimen del turnismo bipartidista que en 50 años ha destruido casi todo».

Frente a los bulos del Gobierno, que cree que no son nuevos, Abascal ha instado a Feijóo a «no ponerse nervioso» y mirar hacia «otro camino», que no consista en «intentar hundir a Vox por todos los medios», sino en buscar acuerdos, como ha sucedido en Comunidad Valenciana o Baleares, que suponen avances en rechazar la inmigración, combatir el Pacto Verde o avanzar en libertad lingüística, entre otros.

Manifestación 8J

Asimismo, respecto a la concentración convocada por el Partido Popular en Madrid el próximo domingo 8 de junio, Abascal ha declarado que le parece «muy bien» acudir a las calles y movilizarse contra Sánchez pero ha señalado que «no es el momento» de manifestaciones partidistas, sino que es el momento de todos los españoles y de toda la oposición.

«No vale de nada sacar a los españoles a la calle mientras se les estafa al mantener su pacto con el PSOE en Bruselas», ha insistido el líder de Vox, para volver a reclamar la ruptura a nivel europeo entre el PP y el PSOE.

De esta forma, ha vuelto a dirigirse a los populares para que abandonen todos los balones de oxígeno que en estos momentos están entregando a Pedro Sánchez. «No vamos a ser cómplices de ninguna estafa del Partido Popular», ha subrayado Abascal, que ha animado a los españolas a manifestarse en otra jornada, el próximo 11 de junio, delante de los juzgados y las audiencias provinciales, en defensa del Estado de Derecho, y no convocados por un partido «que está estafando».

Bulo de la «bomba lapa»

Respecto a la referencia del PSOE a una información publicada este viernes por varios medios sobre una conversación de WhatsApp en la que un capitán de la Guardia Civil que ahora trabaja para la Comunidad de Madrid supuestamente barajaba en 2021 la posibilidad de atentar contra Pedro Sánchez con una bomba lapa en su vehículo o contratando un «sicario venezolano», Abascal ha expresado que le «sorprende que sorprenda» cada noticia que se conoce de este Gobierno.

«Nos sorprende que ahora algunos, a estas alturas, se echen las manos a la cabeza con cada noticia que se conoce de este Gobierno ¿Pero qué pasa? ¿Es este el primer bulo del Gobierno? Este es el Gobierno de la navajita plateada, de las balas en los sobres. (…) Este Gobierno es una bomba lapa contra la unidad de España, contra el Estado de Derecho, contra la seguridad en las calles, contra las fronteras seguras, contra la prosperidad de la gente. Pero ahora y hace siete años», ha asegurado Abascal.